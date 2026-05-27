La Libertad Avanza apura el súper-RIGI y demora los otros proyectos que envió Javier Milei

Los cuatro proyectos enviados por Javier Milei el viernes al Congreso no tendrán el mismo recorrido. En La Libertad Avanza (LLA) admiten que la urgencia es el súper- RIGI , que ingresó por Diputados . Llegaría al recinto el 10 o el 17 de junio. Las otras tres iniciativas serían sólo para cumplir compromisos y no se tratarían en la brevedad.

La ley de lobby, que también fue enviada a la cámara baja, es un caso. Se trata de una iniciativa para registrar la gestión de intereses de empresas, funcionarios y legisladores, un tema tabú en el Congreso , porque han pasado decenas de propuestas y nunca alcanzaron el debate en comisión. No sería la excepción.

Fuentes de LLA explicaron a Letra P que la regulación fue un pedido más de Estados Unidos, pero no existe urgencia en llevarlo al recinto. El trámite dependerá de la presión ejercida desde Washington, donde las negociaciones por el acuerdo firmado en enero las lidera el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger .

El funcionario tiene frenado el Tratado de Patentes, que ya fue dictaminado en Diputados y aún no llegó al recinto. Los asesores de la cámara baja detectaron que el trámite no fue prolijo y podría volver a foja cero. A Sturzenegger no le preocupa: su última instrucción fue congelarlo, hasta que Estados Unidos no cumpla con otros aspectos del acuerdo, como la ampliación del cupo para importar carne.

En el Senado la agenda de Milei no está en carpeta. Esta semana la mayoría de los despachos estuvieron vacíos y para la siguiente, por ahora, la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, sólo tiene previsto dictaminar el nuevo régimen de salud mental. Aún no hay acuerdo para avanzar en la reforma política.

El jueves 4 habrá sesión para tratar pliegos judiciales y un acuerdo con un grupo de fondos buitres. En la cámara alta ingresaron los otros dos proyectos enviados por Milei. Son la derogación de la ley de etiquetado frontal y la iniciativa sobre juego online, que la oposición considera una trampa para consolidar el negocio de los grandes empresarios lúdicos. Ninguno de estos expedientes tendría consenso en la brevedad.

O al menos, no parece haber figuras del oficialismo interesadas en apurar estos temas. Además, en el peronismo tampoco hay apuro. En el caso de etiquetado frontal, el tema divide a las provincias con industrias vinculadas a la producción de alimentos, como Tucumán. No hay mucho interés de aliados y opositores en volver a la discusión de regionalismos. "Es un pedido del sector. No mucho más", señalaron en el oficialismo.

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Bullrich resiste a Mejuto y a los candidatos a la cámara penal económica



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Los gobernadores protegen el juego

El proyecto sobre ludopatía no es querido por nadie. En realidad, hay temor al debate. En el peronismo del Senado reconocen que los gobernadores no están de acuerdo con discutir cualquier regulación del juego online, porque expondrían la recaudación que hay en las provincias por esta actividad.

En el interbloque conducido por José Mayans ya hubo fuertes discusiones. Quienes no tienen provincias a cargo presionaron para tratar la propuesta aprobada en Diputados con fuertes restricciones a la publicidad del juego. Nunca llegó al recinto y difícilmente empujen el texto del Presidente, que tampoco es urgencia en LLA.

"Es claramente una propuesta para que esté y tape el anterior", bromean los operadores del Gobierno. No es inocuo que el año que viene hay elecciones y los aportes privados a las campañas crecerán.

El RIGI a paso firme

El súper-RIGI es el objetivo central de LLA en el Congreso. Se trata de un régimen de incentivos ampliado respecto al que fue incluido en la ley Bases. Está centrado en proyectos con inversiones de u$s 1000 millones, destinadas a Inteligencia Artificial (IA), semiconductores y biotecnología. Habrá rebajas en Ganancias, IVA y cargas patronales, mayores a las del sistema vigente.

En el Gobierno creen contar con los votos para aprobar este sistema y le ponen fecha a la sesión. Una idea era el 10 y que sea acotada a este tema. Otra es demorarla al 17, para incluir el acuerdo con los fondos buitres, que se aprobará en el Senado el jueves 4.

Lo que es seguro es que no quieren demorarse. La iniciativa fue girada a las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Milei quiere que sea ley antes de mitad de año. Es su principal objetivo en el Congreso.