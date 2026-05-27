GREMIOS EN PIE DE GUERRA

Con la UOM intervenida, Abel Furlán lanza su plan de resistencia y busca el paraguas de la CGT

Rechazó el fallo judicial, armó una conducción paralela y convocó a marchar al Congreso el 9 de junio, día en que el Senado trata el pliego del juez Pesino.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Abel Furlan en el abrazo simbólico a la UOM

Abel Furlan en el abrazo simbólico a la UOM

Abel Furlán activó el plan de resistencia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) frente a la intervención judicial que lo desplazó de la conducción: armó una estructura paralela, convocó a una movilización al Congreso para el 9 de junio y ahora busca el respaldo del triunvirato de la CGT, que por ahora muestra un apoyo más institucional que político.

Notas Relacionadas
Paritarias: Abel Furlán en una movilización de la UOM (Foto: NA)
GREMIALES

UOM: la Agrupación Azucena Villaflor acusó a Abel Furlan por desmanejos y fraude electoral

Por  Letra P | Periodismo Político

El fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dictado el viernes 22 de mayo, dispuso la intervención de la UOM por 180 días y el desplazamiento de toda su conducción, una medida sin antecedentes desde el retorno de la democracia. Los jueces Víctor Pesino y María Dora González declararon nulos los comicios de la seccional Campana y, por efecto dominó, la reelección nacional de Furlán del 18 de marzo, que el secretario general había consumado en abierto desafío a una cautelar que ordenaba suspenderla.

Reunión en la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó el fallo en un comunicado y declaró que "la defensa de la democracia sindical no se negocia", pero el respaldo tuvo sus matices: del triunvirato cegetista, solo Octavio Argüello se sumó al abrazo a la sede sindical del martes. Para este miércoles, está previsto una reunión formal con el resto de la conducción cegetista en Azopardo 802. Por lo bajo, en la mesa chica de la central hay más indiferencia que solidaridad genuina: los referentes de la CGT no olvidaron que Furlán construyó el FRESU como espacio de confrontación directa con el Gobierno y por fuera de la estrategia de la central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RobiBaradel/status/2059356553874980945?s=20&partner=&hide_thread=false

El abrazo del martes en Alsina 485 fue, de todos modos, una muestra de fuerza. El FRESU convocó y respondieron Sergio Palazzo, de La Bancaria, y diputado Rodolfo Aguiar, de ATE; Claudio Marín, de FOETRA; Agustín Lecchi, de Sipreba; Roberto Baradel, de la CTA, y Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerense, entre otros. Furlán trazó una línea histórica ante los dirigentes reunidos: "La UOM fue intervenida en el 55 y en el 76. Cada vez que hubo un proyecto de ajuste, intentaron disciplinar a las organizaciones sindicales".

Choque en la conducción de la UOM

En el marco del plan de resistencia que activó Furlan, el Consejo Directivo del gremio se reunió también esa jornada con más de dos tercios de los secretarios generales del país y resolvió en forma unánime rechazar la medida judicial. Designó a Daporta, de la seccional Avellaneda, como delegado administrador nacional, y a Emiliano Gallo, de Vicente López, para Zárate-Campana. Esa estructura entrará en colisión con el interventor Alberto Biglieri cuando intente tomar posesión del cargo.

Francisco Abel Furlán UOM.jpg
Abel Furlán, salpicado por denuncias de fraude

Abel Furlán, salpicado por denuncias de fraude

La convocatoria al Congreso para el 9 de junio tiene una segunda lectura. Ese día, el Senado trata el pliego para extender la vida laboral del juez Pesino, de 75 años, uno de los camaristas que firmaron tanto la nulidad de la elección metalúrgica como el fallo que semanas antes había dejado sin efecto la cautelar contra la reforma laboral. Los abogados de la conducción desplazada evalúan además una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para pedir el juicio político a Pesino y a González.

El cuadro que enfrenta Furlán, sin embargo, no se explica solo desde afuera. Cinco seccionales -Capital, San Nicolás, Villa Constitución, Santa Fe y La Plata- votaron contra su reelección en marzo. La Agrupación Azucena Villaflor, la Lista Naranja que originó las denuncias, rechazó esta semana la tesis de la persecución política: "Hay años de desmanejos con la plata de los metalúrgicos que Furlán intenta tapar buscando apoyo en otros sindicatos y en la política", señaló y denunció irregularidades en el manejo de USEM -la empresa vinculada a los fondos sindicales- y dos años sin recomposición salarial en el sector siderúrgico.

La causa que lleva el juez Ercolini

En paralelo avanza una causa penal. El juez Julián Ercolini ordenó el allanamiento a la sede central de la UOM y avanza una imputación por administración fraudulenta, defraudación y asociación ilícita vinculada al manejo de los fondos del gremio. Furlán sostiene que detrás del fallo hay intereses empresariales -apunta al Grupo Techint- y señala que desde que asumió Milei la UOM perdió 25.000 puestos de trabajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2059631960784269338?s=20&partner=&hide_thread=false

Con ese frente múltiple, la paritaria metalúrgica entra en una semana de definiciones sin conducción electa: el gremio industrial más importante del país llega a la negociación salarial con el interventor Biglieri de un lado, la estructura paralela de Daporta del otro, y sin respuesta clara sobre quién tiene autoridad para firmar un acuerdo.

Temas
Notas Relacionadas
.Abel Furlán.
GREMIALES

La Justicia anuló la elección nacional de la UOM, desplazó a Abel Furlán e intervino el gremio por seis meses

La Cámara laboral declaró inválidos los comicios de Campana y la elección nacional del sindicato metalúrgico. Habrá intervención judicial y nuevas elecciones.
La mesa de conducción de la CGT en la marcha por el Día del Trabajador
LA PROTESTA

Mientras la CGT no tiene fecha de paro, el nuevo frente combativo le mete presión con gremios del transporte

El Frente Sindical Unido cerró su primer plenario con Maturano y Biro adentro y habla de huelgas de varios días. Desafío político de Máximo Kirchner.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Toto Caputo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.
CONTABILIDAD CREATIVA

Las patas cortas del superávit

Por  Marcelo Falak
Kristalina Georgieva, la jefa del FMI, con Javier Milei, y el acuerdo para una reforma tributaria que impacta en el bolsillo 
ES EL BOLSILLO

Reforma tributaria del FMI: más trabajadores pagarían Ganancias, cambios al monotributo y retenciones cero

Por  Lorena Hak
El proyecto de súper-RIGI que Toto Caputo envió al Congreso
SIN VERDES NO HAY PARAÍSO

La letra chica del súper-RIGI: una explosión de exenciones impositivas y aduaneras en busca de dólares

Por  Francisco Aristi
Santiago Caputo y los Menem, junto al resto de la mesa política del Gobierno.
LA INTERNA VIOLETA

Otra fotografía entre Santiago Caputo y los Menem para intentar disimular el vínculo irrecuperable

Por  Pablo Lapuente