Libertarios vs. Federales

Natalia de la Sota rechazó la reforma laboral en medio del ruido entre Martín Llaryora y la CGT

La diputada se mostró con el jefe de la UOM antes de la Marcha Federal en Córdoba. El silencio del gobernador impacienta al arco gremial. Juego de contrastes.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Natalia de la Sota anticipó su rechazo a la reforma laboral impulsada por Javier Milei en un contexto de ruido sindical que tensa la relación entre la CGT y el gobernador Martín Llaryora. La diputada de Defendamos Córdoba se reunió con dirigentes gremiales en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que conduce Rubén Urbano.

El gesto llegó en la previa de la Marcha Federal que desembarcará en la capital mediterránea con la presencia del metalúrgico Abel Furlán, el aceitero Daniel Yofra y Hugo Yasky (CTA-T).

La visita tuvo un claro contenido político. De la Sota, que se alejó del cordobesismo para encabezar un armado propio, tenía previsto participar de la movilización. Sin embargo, compromisos en el Congreso la obligaron a anticipar la foto con uno de los anfitriones de la movida sindical. Urbano, que la apoyó en campaña, representa la línea más crítica del sindicalismo frente a El Panal, como se conoce al Centro Cívico provincial.

Los contrastes de Natalia de la Sota

No sorprende la posición hipercrítica de De la Sota frente al gobierno de La Libertad Avanza y en particular sobre el proyecto que podría debatirse en el Senado la próxima semana. El contexto elegido, sin embargo, refuerza las diferencias que la separan del jefe del peronismo cordobés. En la cantera delasotista relativizan que esto se haya hecho adrede, aunque reconocen que suma al "contaste" que buscan marcar.

sota urbano bernardo
Natalia de la Sota y Rubén Urbano en la sede de la UOM de Córdoba

Natalia de la Sota y Rubén Urbano en la sede de la UOM de Córdoba

Esta semana, Llaryora quedó en el centro de contrapuntos sindicales tras versiones que daban por cerrada una reunión con el triunvirato de la CGT, supuestamente prevista para este miércoles.

Desde el Gobierno provincial negaron de plano ese encuentro. Aseguraron que nunca figuró en la agenda del gobernador ni de ministros con diálogo fluido con el sindicalismo, como el titular de Vinculación, Miguel Siciliano, que tuvo un rol central en el almuerzo que organizó el gastronómico Luis Barrionuevo en Mar del Plata.

El gremialismo cordobés, que este miércoles se movilizó contra la Ley de Equidad Jubilatoria impulsada por Llaryora, sostiene que fue el propio gobernador quien dio de baja una reunión pautada a comienzos de enero.

Martín Llaryora espera el debate en Diputados

Como anticipó Letra P, el mandatario resolvió mantener en reserva su postura sobre la reforma laboral hasta que el proyecto llegue a la Cámara de Diputados. En consecuencia, no buscaría incidir en el voto de Alejandra Vigo, la única representante del cordobesismo en el Senado. En ese marco, un eventual encuentro político con la conducción cegetista habría funcionado como señal anticipatoria de su posicionamiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NataliaDLSok/status/2001690986381250928&partner=&hide_thread=false

La misma lógica se leyó en los paños fríos que aplicaron referentes del llaryorismo a la reunión convocada en el Centro Federal de Inversiones (CFI) con gobernadores.

La respuesta oficial fue idéntica: “no está en agenda”. Ninguna de las partes lo admite: escuderos del ministro de Interior libertario, Diego Santilli, afirman que está prevista una reunión con el cordobés y éste modera toda expresión pública sobre el tema, pese a que no es innegable que hay puentes de diálogo sobre el punto que preocupa: los fondos de las provincias.

Temas
