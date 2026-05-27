Legislatura: Martín Llaryora presiona por la zona fría y la oposición busca correr el debate al costo Córdoba

La Legislatura de Córdoba se reunirá este jueves en una sesión especial impulsada por el gobernador Martín Llaryora para fijar posición sobre la salida de la provincia del esquema de zona fría . El oficialismo busca exponer a la oposición alineada con Javier Milei y presionar a los senadores nacionales para rechazar el recorte tarifario.

La estrategia del cordobesismo apunta especialmente contra los senadores Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero , a quienes intenta interpelar políticamente por una medida que afectará a casi dos millones de usuarios en la provincia.

El oficialismo promueve una batería de proyectos para instruir a los representantes cordobeses en el Senado a votar contra la iniciativa que ya obtuvo media sanción en la cámara baja . La senadora Alejandra Vigo acompaña la postura impulsada por el Centro Cívico.

La vicegobernadora Myrian Prunotto blindó la convocatoria desde el plano institucional y deja el costo político de la definición en manos de las bancadas opositoras. El oficialismo considera que el debate también funciona como una señal hacia otras provincias afectadas por el recorte.

La oposición de Córdoba intenta cambiar el eje del debate

La UCR responde con una estrategia doble. Por un lado, acompañarán con un despacho propio el reclamo para defender a los usuarios cordobeses afectados por la quita de subsidios. Por el otro, intenta trasladar la discusión hacia el peso de los impuestos provinciales y el denominado “costo Córdoba”.

El presidente del bloque radical, Matías Gvozdenovic, dijo a Letra P que el esquema de beneficios “debe revisarse por usuario y no por zona” porque “es más justo”. Además, reclama una reducción de la presión tributaria provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleFerrero_ok/status/2059367390203310497&partner=&hide_thread=false La Vicegobernadora convoca sesiones especiales cuando los temas son de competencia nacional, como la tarifa de gas y la exclusion de Córdoba de la zona fría, impulsadas por legisladores del oficialismo.



Pero cuando desde la oposición pedimos una y otra vez tratar temas que… pic.twitter.com/IUuw4lDqaL — Alejandra Ferrero (@AleFerrero_ok) May 26, 2026

En la misma línea, la legisladora radical Alejandra Ferrero cuestiona la convocatoria a sesiones especiales para debatir temas nacionales mientras, según plantea, el oficialismo rechaza iniciativas vinculadas con impuestos, inseguridad y el funcionamiento de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross).

Dante Rossi, del radicalismo disidente, expresará su rechazo y apoyará en sintonía con el cordobesismo.

El bloque del PRO, Oscar Agost Carreño ratifica su postura a favor de no eliminar la zona fría. Su compañero de bancada, Ignacio Sala, alineado con Patricia Bullrich, evalúa el impacto político de su jugada.

El bloque de Luis Juez y los libertarios respaldan el recorte

Desde el Frente Cívico, el jefe de bloque Walter Nostrala rechazó el planteo del gobernador y cuestionó la ofensiva política del peronismo provincial. El juecismo evita acompañar cualquier intento de instrucción legislativa a los senadores nacionales.

El legislador libertario Gregorio Hernández Maqueda, del monobloque Mejor Futuro, defendió la eliminación de los subsidios y afirmó que la medida implica “una política de estricta justicia”. Además, acusó a Martín Llaryora de impulsar una “demagogia oportunista”.

walter-nostrala-en-la-comision-por-juego-online-1846277.jpeg Walter Nostrala, presidente del bloque del Frente Cívico de Luis Juez

Por su parte, el dirigente de La Libertad Avanza, Agustín Spaccesi, sostuvo que el beneficio favorece principalmente a sectores de ingresos medios y altos con acceso al gas natural. También desafió al gobernador a reducir Ingresos Brutos sobre el transporte y distribución del servicio.

El vecinalismo, aliados inesperado de Martín Llaryora

En el bloque vecinalista surgen cuestionamientos al impacto social de la iniciativa nacional. El legislador Gerardo Grosso, de Encuentro Vecinal, advierte que eliminar el régimen de zona fría profundizará las desigualdades regionales y afectará a millones de cordobeses durante el otoño y el invierno.

La discusión expone la tensión de una oposición que acompaña parte del programa económico de Javier Milei, pero que al mismo tiempo intenta evitar el costo político de respaldar un recorte sensible para el electorado cordobés.