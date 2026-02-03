Reforma laboral: los gobernadores no consiguen armar un pack para negociar en bloque con el Gobierno

Los gobernadores mantienen en agenda una reunión para discutir el capítulo impositivo de la reforma laboral en el CFI.

La estrategia de la negociación bilateral que la Casa Rosada propuso para apuntalar a su proyecto de reforma laboral parece dar frutos e hizo naufragar una reunión de gobernadores para acordar posiciones, que estaba convocada para el mediodía del miércoles en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) . A última hora del martes, la cita fue cancelada por falta de cuórum.

Los gobernadores están preocupados por el artículo que baja el Impuesto a las Ganancias a las sociedades comerciales y su consecuente impacto en la coparticipación. Por lo demás, desde todos los sectores reconocen que no debería haber inconvenientes para que el texto avance en la sesión que La Libertad Avanza quiere llevar a cabo el miércoles 11 en el Senado . La jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrcih , confía en tener el 95% del proyecto cerrado.

Según pudo saber Letra P , horas antes de la cancelación, todo en el CFI estaba habilitado para recibir a los mandatarios provinciales, aunque a esa altura nadie sabía a ciencia cierta cuántos pensaban asistir a la cita. La mayoría mantenía su decisión en suspenso y media docena había avisado que no los esperaran. Ni siquiera avanzó el plan B de realizar el encuentro vía Zoom.

Argumentando cuestiones de agenda, Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Nacho Torres (Chubut) fueron los primeros que avisaron que no los esperen en Buenos Aires. Lo mismo hizo Hugo Passalacqua (Misiones) y Martín Llaryora (Córdoba) no tenía el viaje en su agenda; mientras Rolando Figueroa (Neuquén) maceraba su decisión y Sergio Ziliotto (La Pampa) estiró la intriga hasta último momento. “Estamos viendo si la hacemos o no”, lanzó este martes el pampeano, luego de su reunión con Diego Santilli y el jefe de gabinete, Manuel Adorni en la Casa Rosada. Horas después, la cumbre fue cancelada.

Ziliotto fue último de los mandatarios que se reunió con el ministro de Interior y fue el primero que avisó que los legisladores de su espacio no van a acompañar el proyecto oficial. Sin haber pisado Balcarce 50, se descuenta que tampoco estarán los votos de los bonaerenses que responden a Axel Kicillof , los formoseños alineados con Gildo Insfrán y los riojanos del espacio de Ricardo Quintela .

REFORMA LABORAL En una cumbre postergada que se realiza en la Casa Rosada, Ziliotto le negará el voto a Santilli



"No hay toma y daca", dice el gobernador



Pymes, sindicatos y el fantasma de la Banelco



https://t.co/y37JCHHb5J

@JPGavazza pic.twitter.com/fEEt8tJSDr — LETRA P (@Letra_P) February 3, 2026

Los peronistas más alejados del mileísmo aparecen como los más interesados en la generación de espacios comunes de debate. Por un lado, porque allí se aminora el peso de las herramientas con las que la Casa Rosada seduce a los jefes provinciales. Y también porque al tener los puentes dinamitados con la gestión libertaria, la estrategia colectiva es casi la única manera en la que sus reclamos puedan canalizarse.

La estrategia bilateral de la Casa Rosada

Con todo, la estrategia colectiva no parece presentarse como la salida predilecta de los mandatarios provinciales que buscan encauzar sus reclamos históricos a través de negociaciones puntuales con la administración libertaria. Como viene contando este medio, cada provincia sostiene una particular agenda de reclamos, que el Ejecutivo nacional resuelve en microdosis de gestión que intercambia por concretos apoyos legislativos.

Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) se encontraron la semana pasada con Santilli y la reunión no terminó en los mejores términos. El impulsor del encuentro fue el gobernador salteño, que viene empujando las cumbres con sus pares desde hace tiempo y es uno que, aunque tampoco confirma, podría haberse pasado por el CFI el miércoles.

Jaldo, Santilli, Saenz y Jalil Los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jado charlaron de la reforma laboral con Diego Santilli.

Ante la negativa del Ejecutivo a incluir un sistema de compensaciones para aminorar el golpe que significará la baja de la masa coparticipable para las provincias, Sáenz propuso coparticipar “otro tipo de impuesto, como el impuesto al cheque”. “Ya resignamos en la época de Mauricio Macri con el consenso fiscal y nunca lo recuperamos”, agregó, tirando una idea que por el momento no encuentra eco en la comandancia libertaria.

A la salida de la reunión con los bloques dialoguistas en el Congreso, Bullrich aseguró este martes que se había podido avanzar en algunos acuerdos pero los que cambios estaban “bajo cuatro llaves” y que mantiene un diálogo permanente con Santilli, con quién intenta destrabar el capítulo que Toto Caputo no quiere correr del proyecto de reforma.

El ministro de Interior visitó en enero a ocho gobernadores, entre ellos a los tres que se aliaron a La Libertad Avanza en las elecciones de octubre. De todos, solamente el correntino Juan Pablo Valdés, que mantiene en veremos su apoyo a la reforma, nunca terminó de cancelar la cita del miércoles. Los demás ya habían avisado que no los esperaran.