Reforma laboral: Patricia Bullrich acordó votar el 11 y le pasa la pelota a Toto Caputo para que cierre con gobernadores

Patricia Bullrich tuvo una nueva reunión con los jefes de la oposición dialoguista del Senado y logró consensuar una sesión el miércoles 11 para tratar el proyecto de reforma laboral . La jefa de La Libertad Avanza (LLA) aseguró que "el 95% del texto está cerrado", pero que el Ejecutivo debe acordar con los gobernadores el capítulo fiscal.

“Algunos temas los discuten los ministros de Economía ( Toto Caputo ) e Interior ( Diego Santilli ). El martes a la mañana tiene que estar todo cocinado”, exigió Bullrich a dos de las principales figuras del Gabinete, en una breve rueda de prensa que brindó al salir de la reunión.

El nudo gordiano pasa por la reducción del impuesto a las Ganancias de las sociedades comerciales, que r edundaría en una baja de la coparticipación a las provincias. El jefe de la UCR, Eduardo Vischi , reconoció que ese capítulo aún no tiene acuerdo y no descartó que pueda caerse en el recinto.

“Es uno de los temas que nos preocupan, porque tiene que ver con previsiones para las provincias. Lo estamos mirando. Tenemos algunas alternativas y va a depender de las últimas reuniones que tengamos”, sostuvo el correntino, que puso tu oficina para la reunión.

Participaron además el aliado oficialista Luis Juez , Martín Goerling Lara (PRO), Carlos Espínola (Provincias Unidas); y referentes de partidos locales como Oscar Arce (Misiones) y Julieta Corroza (Neuquén).

La negociación de Patricia Bullrich

Las bancadas presentes en la reunión suman 41 votos, cuatro por encima del cuórum. Faltaron Flavia Royón (Salta) y Natalia Gadano (Santa Cruz), quien comparte bloque con su coterráneo José María Carambia. Volverán a ser citados para un encuentro la semana próxima, antes de la sesión. Sería el lunes a las 18.

Bullrich no descarta rascar algún voto de los 28 peronistas, sobre todo entre los cinco que integran Convicción Federal. En la mira están Guillermo Andrada (Catamarca) y Carolina Moisés (Jujuy), quien fue expulsada del PJ.

“Convocamos a la sesión porque creemos que tenemos los números”, sostuvo la jefa de LLA. Explicó además que la idea es llegar a la sesión con un acuerdo cerrado para la votación en particular.

Lo más difícil es el capítulo fiscal, mientras que el resto de la reforma laboral parece no tener problemas en pasar el filtro del Senado y quedar lista para su sanción en la cámara baja.

No hay resistencia a quitarle capacidad de recaudación a los gremios (que también aplica a las cámaras empresariales), cambiar las jornadas laborales y eliminar los estatutos profesionales.

La única objeción de los dialoguistas es sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones, financiado con plata de ANSES. Una alternativa es que el beneficio se restrinja a empresas chicas. A la oposición dialoguista no le agrada pagar indemnizaciones de multinacionales.

El fin de la ultraactividad (la posibilidad de prolongar convenios colectivos si no existe un acuerdo que lo reemplace), tendría consenso, aunque algunos reclamen. La neuquina Corroza fue la que llevó este reclamo a la reunión, pero nadie la siguió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2018463189394956547&partner=&hide_thread=false DIPUTADOS Martín Menem quiere una única sesión en febrero para tratar la ley penal juvenil y la reforma laboral



https://t.co/iIHNfJR0Va

@mauriCanta pic.twitter.com/Fopy8FUSvp — LETRA P (@Letra_P) February 2, 2026

Consenso casi pleno

El resto de los capítulos solo tienen el rechazo del peronismo y ni siquiera hay unidad entre sus 28 miembros. La CGT también parece haber bajado la guardia en el Congreso: espera la sanción con la expectativa de tener una declaración de inconstitucionalidad en la Justicia.

Una de las claves de Bullrich es sostener la unidad de la UCR, que tiene diez bancas. El bloque tiene referentes de gobernadores, pero también outsiders sin tierra como Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca).

Tal vez por eso elija la oficina de esa bancada como sede de las reuniones y haga ruedas de prensa con Vischi, quien reporta al gobernador Juan Pablo Valdés. También participó la radical Mariana Juri, ladera del mandatario mendocino radical, Alfredo Cornejo. Las alternativas para compensar las pérdidas de las provincias no se conocen y Bullrich dio a entender que estarán listas en la sesión.

Provincias enojadas

La negociación no es fácil porque Javier Milei no cede. Una opción de la Casa Rosada es una compensación posterior a la sanción, que le permite repartir premios y castigos. La semana pasada, la jefa de LLA hablaba de compensar a las provincias con deudas provinciales, pero las visitas de Santilli a gobernadores no tuvieron resultados favorables.

Para este miércoles estaba convocada una reunión de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), pero se cayó a último momento. El Gobierno lo celebrará como un triunfo.

Las gestiones seguirán hasta el miércoles y tanta es la tensión, que Bullrich no confirmó si el miércoles será incluida en la citación la reforma a la ley de glaciares, un tema que reclaman las provincias mineras, como Jujuy, Salta y Catamarca.

Los representantes opositores de estos distritos no tuvieron senadores en la reunión de este martes y tal vez la moneda de cambio para el miércoles sea avanzar con la norma que piden para sumar inversiones a sus distritos.

“Por ahora, sólo reforma laboral”, era la frase que repetían los dialoguistas al salir de la oficina de la UCR. La convocatoria a sesión está definida. La negociación seguirá hasta último minuto.