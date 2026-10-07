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DISCUSIÓN 2027

Nadia Márquez y Pablo Cervi alistan a La Libertad Avanza para pelear por las intendencias en Neuquén

Los tiempos se aceleraron y los senadores giran por la provincia junto al diputado Gastón Riesco. Defensa del Presidente en el corazón del modelo.

Por Letra P | Periodismo Político
Nadia Márquez y Pablo Cervi. Visita libertaria al corazón de Neuquén.&nbsp;

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Desde hace tiempo, los senadores y el diputado dieron forma a una estrategia que esta semana incluyó la apertura de una nueva sede partidaria en Zapala, reuniones con comerciantes y vecinos y recorridas productivas por Mariano Moreno y Plaza Huincul. Las tres ciudades son gobernadas por aliados de Rolando Figueroa.

“Tiemblen intendentes”

La definición más tajante de la apuesta salió de boca de de Márquez, a modo de advertencia. “Tiemblen intendentes”, lanzó durante la apertura de una nueva Casa de la Libertad en Zapala, donde el intendente del MPN, Carlos Koopmann, se muestra fuerte en lo que le queda de su último mandato, que vence en diciembre de 2027.

“Todo lo que hacemos es en base a esfuerzo. Nadie nos regala nada, no obligamos a nadie a asistir. Estamos muy felices por inaugurar una nueva Casa de la Libertad en la provincia. Vamos a dejar todo para que Neuquén, el país y Zapala sigan creciendo”, agregó la senadora. La nueva sede se suma a las que ya abrió el partido en Neuquén Capital, Cutral Co, Plottier, Centenario, San Martín de los Andes, Picún Leufú y Rincón de los Sauces.

“Tiemblen intendentes”, afirmó Márquez durante su visita a Zapala.

“Tiemblen intendentes”, afirmó Márquez durante su visita a Zapala.

Por su parte, Cervi se refirió a la posible fecha de los comicios en Neuquén, y apuntó contra el gobierno de Figueroa. “Tienen miedo y, si fuese por ellos, adelantarían las elecciones lo más posible”, aseveró el senador. Además, focalizó su discurso en las deudas de infraestructura que frenan el desarrollo local. “El parque industrial de Zapala no tiene gas; son esas cosas que hay que trabajar y cambiar. Ese es el gran desafío. Es necesario que los cambios implementados por el Presidente continúen”, sostuvo con respecto a Milei.

“Estos locales son la demostración de que se trabaja con convicción y con ideas. Es muy importante el trabajo en cada localidad para difundir las ideas del Presidente”, agregó Riesco, el hombre de Márquez que encabezó la lista libertaria para la Cámara de Diputados en 2025.

La Libertad Avanza se arma en Neuquén

Previo al acto en Zapala, Márquez y Riesco también mantuvieron una reunión de trabajo en Mariano Moreno, donde fueron recibidos por el referente local Ricardo Yañez. En el encuentro con los vecinos se relevaron las principales urgencias de la zona, vinculadas a la falta de agua potable, servicio de gas y la escasez de empleo.

Pasado el mediodía, visitaron Plaza Huincul, comandada por Claudio Larraza, donde recorrieron las instalaciones de la empresa Plastifierro Oil & Gas. Tras interiorizarse sobre los procesos productivos de la firma, Márquez enfatizó el impacto de las reformas económicas nacionales. “Más libertad es más inversión y más trabajo. El RIGI impulsado por el Gobierno de Javier Milei está generando las condiciones necesarias para que quienes quieran invertir en la provincia puedan hacerlo”, concluyó.

La recorrida de los libertarios por le corazón de Neuquén se da mientras crece el rumor de que la provincia se elegirá autoridades en los primeros meses de 2027. La fecha que más suena es la del domingo 14 de febrero, pero no hay indicios de una decisión inminente por parte de Figueroa, que de todos modos debería firmar el decreto de convocatoria el mes próximo si define que se vote el día de los enamorados.

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