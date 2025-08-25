Neuquén: Gastón Riesco, el candidato de Nadia Márquez para sumar una mano levantada a favor de Javier Milei

En la cabeza de la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en Neuquén aparece un nombre que no proviene de la militancia libertaria más dura, pero que hoy se asume como un engranaje clave para garantizar la gobernabilidad de Javier Milei . Se trata de Gastón Riesco , un martillero de 38 años que inició su recorrido en la política a través del PRO y que fue subsecretario de Empleo y Economía Social durante la gestión de Horacio “Pechi” Quiroga en la capital neuquina.

Su trayectoria combina dos de los múltiples aspectos que se destacaron para la confección de las listas violetas para las elecciones del 26 de octubre. Experiencia en el sector privado y un paso previo en la gestión pública, que suma su paso por la Fundación YPF como coordinador regional para Neuquén y Río Negro, un rol que le permitió vincularse con temas de desarrollo y energía.

Riesco se define como alguien que siempre trabajó y cumplió horarios. Reivindica al trabajador municipal que "lo hace con compromiso y salarios bajos", pero se distancia de quienes ven en el Estado "una salida cómoda". Ese es, en parte, el combustible que lo llevó a entusiasmarse con la propuesta de Nadia Márquez , la primera figura de La Libertad Avanza en Neuquén.

En 2020 Riesco decidió abrir su propia inmobiliaria, una actividad que mantiene hasta hoy y que, aclara, no piensa abandonar incluso si la política le abre camino en el Congreso. Esa doble pertenencia, sostiene, es parte de lo que diferencia a los candidatos libertarios de la llamada “casta política”: ciudadanos con profesión, que ponen recursos y tiempo en campaña, pero que no dependen de la política para vivir.

El regreso a la política no estaba en sus planes. Confiesa que se había desengañado tras su experiencia inicial, pero la impronta de Márquez y la coherencia que, a su entender, muestra Milei al cumplir las promesas de campaña, lo convencieron de volver. “Obediencia debida” es el concepto que mejor resume su presente en el que apuesta por una candidatura para aportar una banca más para consolidar la estrategia presidencial en el Congreso.

La mirada sobre Rolando Figueroa

Ese objetivo explica también su mirada sobre la política neuquina. Riesco evita confrontar abiertamente con el gobernador Rolando Figueroa, aunque marca que la gente esperaba de su gestión recambio que no se materializó. Casi el mismo discurso que, a la inversa, el propio gobernador tendrá sobre la experiencia libertaria.

Como buen soldado violeta, prefiere nacionalizar el mensaje, convencido de que lo que está en juego el 26 de octubre es fortalecer al oficialismo libertario frente a un kirchnerismo que, asegura, sigue siendo el "verdadero adversario".

Riesco competirá por una de las tres bancas que la provincia elegirá para la cámara baja. El 26 de octubre también se definirán las tres del Senado. La Libertad Avanza no ocupa ninguno de los escaños en juego.

Energía en la Patagonia

El desarrollo energético aparece como un punto de cruce entre su experiencia laboral y también en la agenda libertaria. Para él, Neuquén tiene una ventaja estratégica que debe potenciarse en línea con la visión de Milei sobre la desregulación y la apertura de mercados.

Cree que la provincia tiene un papel clave en el esquema nacional, pero la prioridad es acompañar al Presidente y luego discutir qué adaptaciones locales requiere ese proyecto. Por lo pronti, aclara que no piensa dejar de lado su vida familiar y profesional. Tiene una hija pequeña y remarca que su vocación política no es un proyecto de por vida, sino un compromiso circunstancial para empujar un cambio que considera urgente.

Con todo, Riesco encarna el perfil que La Libertad Avanza busca proyectar en Neuquén como acompañante de Márquez. Se trata de un dirigente que combina gestión, vida privada activa y, sobre todo, lealtad absoluta a Milei. La apuesta será sumar una voz en el Congreso que levante la mano sin titubeos para respaldar al Presidente en cada una de sus iniciativas.