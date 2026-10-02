Mariano Gaido expropia una parte de la publicidad callejera en la antesala de la campaña electoral en Neuquén.

A un año de las elecciones , el intendente de Neuquén , Mariano Gaido , avanzó con una regulación que modificó las condiciones para la explotación de las pantallas LED en la vía pública. La ordenanza estableció requisitos para las empresas y contempló una cuota de espacio destinada a la comunicación oficial del municipio.

La normativa incorporó así una herramienta sobre uno de los formatos publicitarios que mayor presencia adquirió en las calles de la ciudad. Las pantallas digitales permitieron renovar mensajes con rapidez y concentraron avisos comerciales, institucionales y de distintas organizaciones.

Ahora, también serán aprovechadas por el intendente capitalino que ganará visibilidad para sus políticas de gestión, dejando a la oposición en clara desventaja en la carrera por la visibilización de propuestas de cara a las elecciones 2027 .

El esquema aprobado por el Concejo Deliberante fija condiciones específicas para quienes quieran instalar y explotar los dispositivos. La regulación alcanza tanto las características de las estructuras como las obligaciones asociadas con su funcionamiento y utilización. Uno de los puntos más controvertidos de la nueva ordenanza esta relacionado con la disponibilidad de una parte del espacio para publicidad oficial, que permite que el municipio contara con una cuota dentro de soportes cuya explotación comercial correspondió a operadores privados.

La disposición también contempla sanciones económicas para los casos de incumplimiento. De esta manera, las empresas quedaron sujetas a un régimen que también contempla multas ante eventuales infracciones.

El alcance de esa regulación adquiere particular relevancia por el momento en que fue incorporada. La cercanía de una nueva elección puso el foco sobre las herramientas de comunicación institucional y sobre la disponibilidad de espacios con alta exposición en distintos sectores de Neuquén.

La cuota de publicidad oficial en el año de las elecciones

La reserva de espacios para mensajes oficiales fue uno de los aspectos centrales de la nueva normativa. La medida permite incorporar la comunicación del municipio dentro de una modalidad publicitaria que hasta entonces estaba asociada principalmente con contenidos comerciales. El mecanismo, entonces, abre una discusión sobre el alcance de la publicidad institucional y los criterios que deberían utilizarse para determinar sus contenidos. La ordenanza establece las condiciones generales, pero su aplicación quedó vinculada con las decisiones que adopte el Ejecutivo municipal.

Mariano Gaido, intendente de Neuquén.

El contexto electoral agrega un elemento político a una regulación que, en términos formales, estableció reglas para una actividad comercial, pero la proximidad de los comicios convierte la utilización de esos espacios en un asunto de interés público por su capacidad para exhibir mensajes ante una gran cantidad de personas. Por eso, la cuestión central quedó estrechamente vinculada con el modo en que funcionaría la cesión prevista por la norma y con los controles sobre su utilización. También cobra importancia la transparencia de los criterios aplicados por el municipio para el uso de esos espacios.

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Además de la cuota de publicidad oficial, la nueva normativa incorpora un régimen de sanciones para los operadores que no cumplan con las exigencias previstas. Las multas constituyen uno de los instrumentos destinados a respaldar el nuevo esquema regulatorio.

La regulación también consolida la intervención del municipio sobre un segmento de la publicidad callejera que había crecido con la incorporación de tecnología digital. A diferencia de los carteles tradicionales, las pantallas permiten modificar sus contenidos y administrar diferentes avisos desde un mismo soporte. De ese soporte, advierten los opositores, podrá servirse el municipio para la campaña que podría acelerarse a raíz de un adelantamiento electoral que llevaría la contienda el primer trimestre de 2027.

Con todo, la normativa combina la regulación de la actividad privada con la incorporación de espacios para comunicación oficial. El resultado termina favoreciendo al oficialismo municipal que aumentará su presencia en la cada vez más imponente caretelaría urbana de la capital neuquina.