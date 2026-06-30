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Pampa Energía obtuvo el aval del RIGI e invertirá u$s 4500 millones en Vaca Muerta

El proyecto Rincón de Aranda es el vigésimo incorporado al régimen. La petrolera de Marcelo Mindlin prevé exportaciones por u$s 17.000 millones.

Por Letra P | Periodismo Político
RIGI: el Gobierno aprobó el proyecto de Pampa Energía por u$s 4500 millones.

RIGI: el Gobierno aprobó el proyecto de Pampa Energía por u$s 4500 millones.

El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Rincón de Aranda, de Pampa Energía, que prevé invertir u$s 4500 millones para expandir la producción de petróleo en Vaca Muerta. La iniciativa apunta a acelerar el desarrollo del bloque y aumentar las exportaciones de shale oil durante las próximas décadas.

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La decisión fue confirmada por el ministro de Economía, Toto Caputo, quien señaló a través de su cuenta de X que el proyecto prevé exportaciones por u$s 17.000 millones mediante la producción de 305 millones de barriles de petróleo a lo largo de 30 años.

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El funcionario sostuvo que "las condiciones favorables que generó el RIGI permitieron que la empresa incrementara en un 50% la actividad de explotación y producción de hidrocarburos inicialmente prevista para el área".

Caputo también remarcó que, con la incorporación de Rincón de Aranda, el régimen suma 20 proyectos aprobados por un monto acumulado de u$s 46.000 millones y otros 21 que continúan en evaluación.

La apuesta de Pampa en Vaca Muerta

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, afirmó que la aprobación del RIGI para Rincón de Aranda "es muy importante porque nos permite acelerar las inversiones" y adelantó que la compañía buscará "desarrollar la parte norte del área, acelerar el ramp-up y extender el plateau de producción".

Según estimaciones oficiales, el proyecto generará alrededor de 800 puestos de trabajo directos y otros 1000 indirectos.

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Rincón de Aranda es un bloque de 240 kilómetros cuadrados ubicado en la ventana petrolera de Vaca Muerta, en Neuquén. Pertenece íntegramente a Pampa Energía, que actualmente produce 27.000 barriles diarios y proyecta alcanzar los 28.000 este año, para llegar a un plateau de 45.000 barriles diarios en 2027.

A mediados de este mes, Pampa Energía y Halliburton firmaron un acuerdo para incorporar herramientas digitales al desarrollo del bloque. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa y acompañar el crecimiento de uno de los proyectos de shale oil con mayor potencial del país.

La salida por Vaca Muerta Sur

En marzo, Pampa Energía presentó formalmente la solicitud de adhesión al RIGI para desarrollar nuevos pozos y construir la infraestructura asociada. La empresa prevé destinar u$s 1500 millones durante los dos primeros años y estima generar, desde 2027, exportaciones superiores a los u$s 1200 millones anuales.

Para procesar y transportar toda la producción se construirá una Planta Central de Tratamiento (CPF) con capacidad para 45.000 barriles diarios, cuya puesta en marcha está prevista para 2027, en simultáneo con el inicio de operaciones del Oleoducto Vaca Muerta Sur.

El bloque Rincón de Aranda pasó a formar parte del portafolio de Pampa Energía en 2023, tras un intercambio de activos con la francesa TotalEnergies. Desde entonces, la compañía lo convirtió en el principal motor de expansión de su negocio petrolero.

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