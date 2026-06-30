YPF suma a Eni y XRG a Argentina LNG para acelerar las exportaciones desde Vaca Muerta

YPF dio un nuevo paso para convertir a Vaca Muerta en un polo exportador de gas al incorporar a Eni y XRG como socios del proyecto Argentina LNG . La petrolera estatal compartirá el desarrollo de cinco bloques gasíferos que abastecerán la futura producción de gas natural licuado destinada a los mercados internacionales.

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La operación prevé que ambas compañías adquieran el 32% de la sociedad que controlará las áreas, mientras YPF conservará el 36%. El ingreso de los nuevos socios, sujeto a las aprobaciones regulatorias, apunta a acelerar las inversiones, sumar capacidad técnica y fortalecer el proyecto exportador de la Argentina.

El presidente y ceo de YPF, Horacio Marín , sostuvo que la incorporación de ambas compañías representa "un paso más en el desarrollo de Argentina LNG", al considerar que fortalece la cadena de valor del proyecto y permitirá avanzar hacia una operación de escala global.

Los bloques involucrados son Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II, que quedarán destinados exclusivamente al proyecto una vez completada la operación.

Vaca Muerta y el desarrollo del gas para el mercado mundial

Desde Eni, el chief operating officer de Global Natural Resources, Guido Brusco, aseguró que el ingreso de la compañía a Vaca Muerta "fortalece la capacidad de Eni para desarrollar recursos de gas a escala mundial y convertirlos en GNL competitivo para los mercados internacionales". Además, definió a la cuenca neuquina como uno de los reservorios de gas más importantes del mundo.

Por su parte, el presidente de International Gas de XRG, Mohamed Al Aryani, sostuvo que la Argentina reúne las condiciones para desempeñar un papel cada vez más relevante en el abastecimiento de la demanda global de gas natural.

YPF- Eni-XRG-Argentina LNG YPF incorpora a Eni y XRG al proyecto Argentina LNG.

"Vaca Muerta es uno de los recursos de gas más atractivos del mundo, y esta transacción le da a XRG un rol directo en impulsar un proyecto con la escala, la calidad y el potencial para convertirse en una fuente significativa de suministro confiable de GNL para los mercados globales. Estamos muy contentos de asociarnos con YPF, un socio estratégico con amplia experiencia en el desarrollo de Vaca Muerta, y con Eni, un desarrollador líder de proyectos de GNL flotante", afirmó.

El plan exportador de YPF

Como paso previo a esta operación, YPF adquirió el 30 de abril el 50% que Pluspetrol mantenía en estos bloques mediante un intercambio de activos, con lo que pasó a controlar la totalidad de las áreas antes de abrir el capital a sus nuevos socios internacionales.

Argentina LNG integra la producción de gas no convencional en Vaca Muerta con infraestructura de transporte y plantas de licuefacción para exportar gas natural licuado a distintos mercados.

Con el ingreso de Eni y XRG, YPF busca acelerar el desarrollo del proyecto, atraer inversiones internacionales y consolidar a la Argentina como uno de los futuros proveedores relevantes de GNL a escala global.