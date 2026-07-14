Reforma electoral en Santa Fe: Blanco dijo que el socialismo no impondrá vetos y apuesta a una ley de consenso

El socialismo anticipó que no impondrá condiciones ni fijará líneas rojas en la discusión por la reforma electoral de Santa Fe . El jefe del bloque del PS en Diputados , Joaquín Blanco , planteó que el objetivo será construir una ley con respaldo amplio, incluso más allá de Unidos .

“La síntesis final no será ni la del Partido Socialista , ni la del Partido Radical , ni la del peronismo ”, afirmó Blanco . Según sostuvo, el nuevo código electoral deberá recoger planteos de todas las fuerzas. “La mejor reforma es la que ningún partido político puede manipular”, aseguró en Radio 2.

El partido de la rosa presentó su propio proyecto en la Cámara de Diputados y lo replicó sin modificaciones en el Senado a través de Paco Garibaldi , representante del departamento La Capital .

La iniciativa mantiene diferencias importantes con la propuesta impulsada por la UCR , especialmente en el formato de las boletas y en el piso electoral.

Para las elecciones generales, el radicalismo propone pasar de cinco a dos papeletas: una que agrupe las categorías provinciales y otra que reúna las locales. El socialismo, en cambio, pretende conservar el esquema actual, con una boleta separada para cada uno de los cinco cargos en juego.

TEMPORADA DE ROSCA Reforma electoral en Santa Fe: el socialismo va a contramano de Pullaro y propone sostener las cinco boletas https://t.co/1tJ7ZgC075 @RamaPorchietti pic.twitter.com/gPL9jwuna7

La otra distinción está en el porcentaje necesario para acceder al reparto de bancas en Diputados. Mientras el PS plantea sostener el piso vigente del 3%, la UCR propone elevarlo al 5%.

Consultado sobre si el socialismo cedería en esos ítems, Blanco evitó adelantar una postura cerrada. “No es estar dispuestos o no”, respondió. Además, recordó la experiencia de la reforma constitucional, en la que los partidos de Unidos llegaron con iniciativas propias y terminaron alcanzando un acuerdo respaldado por casi el 93% de los convencionales.

“Va a haber un debate parlamentario rico, en el cual todos vamos a ceder algo, todos vamos a ganar algo y vamos a privilegiar tener un código electoral como nos demanda la historia de Santa Fe”, sostuvo.

Las coincidencias que el socialismo pone sobre la mesa en Santa Fe

En esa línea, Blanco destacó que, pese a los matices entre las iniciativas, ya existe un piso de acuerdos transversal.

“Todos los partidos políticos, los de Unidos y los de la oposición, presentaron proyectos reivindicando las PASO”, remarcó el jefe del bloque socialista.

Para Blanco, la misma coincidencia aparece alrededor de la boleta única de papel. Ninguna de las iniciativas propone regresar a la boleta sábana ni avanzar hacia el voto electrónico, una alternativa que el socialismo rechaza por considerar que no ofrece las mismas garantías de seguridad y transparencia.

Una reforma electoral que obliga a buscar acuerdos amplios

La apuesta del PS por evitar vetos y remarcar los puntos de encuentro aparece en sintonía con el clima que empieza a tomar la discusión en la Legislatura. Más allá de las diferencias, las principales fuerzas coinciden en que las nuevas reglas electorales no deberían quedar atadas a una mayoría circunstancial.

En el Senado, las huestes peronistas de Armando “Pipi” Traferri y la UCR ya comenzaron a explorar una salida común. Como contó Pablo Fornero en Letra P, una de las alternativas contempla mantener las cinco boletas en las PASO y reducirlas a tres en las generales.

#SemanaSantaFe Con entendimiento y leves concesiones, oficialismo y oposición están a las puertas de aprobar en el Senado una reforma electoral



Tanto la UCR como el PJ promueven el acuerdo



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La fórmula quedaría a mitad de camino entre las dos papeletas que propone el radicalismo y las cinco que sostienen el PJ y el socialismo. En esa alquimia, los senadores conservarían poder territorial y el Ejecutivo su arrastre en la cámara baja.

La negociación también alcanza al piso requerido para acceder al reparto de bancas en Diputados. Mientras radicales y un sector del peronismo plantean llevarlo al 5%, el PS busca conservar el 3%. La síntesis podría ubicarse entre ambos porcentajes.

Ese entendimiento en ciernes, a priori, no parece ser visto con malos ojos por el partido de la rosa. Al menos, la definición de Blanco de que “todos vamos a ceder algo” deja abierta la puerta.

Aunque su poder de fuego está en la Cámara de Diputados, el socialismo deberá mostrar sus cartas antes de que la discusión llegue allí. Paco Garibaldi, su único senador, tendrá que acompañar o rechazar la síntesis que cocinan radicales y peronistas: su voto será el spoiler hasta dónde está dispuesto a ceder el partido de la rosa.