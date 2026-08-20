Muntes salta a la política en Entre Ríos y va por una banca en la Legislatura alineado con Kicillof y Lauritto

Oscar Muntes , secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) en Entre Ríos , se dispone a dar el salto a la política partidaria. Quiere que el movimiento obrero vuelva a tener una banca en la Legislatura. En principio, por el Partido Justicialista ( PJ ) o por alguna fuerza progresista, según admite ante Letra P .

El dirigente sindical contó que la decisión de participar se tomó en conjunto con los secretarios generales departamentales de ATE , después de una reunión en Concordia con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires , Walter Correa . “Introdujimos con mucha fuerza la pretensión”, contó Muntes y agregó que luego la van “a debatir con más profundidad”, incluso si otro apellido ocupa “la representación del movimiento obrero”.

A la hora de nombrar referentes políticos, por cercanía, menciona al intendente de Concepción del Uruguay , José Lauritto , quien anunció su intención de competir por la gobernación el año próximo. En el plano nacional, su referencia es el gobernador de Buenos Aires , Axel Kicillof , aunque Muntes también fue anfitrión de la visita de Máximo Kirchner a Paraná .

“No terminamos en buenos términos”, recuerda Muntes sobre su relación con el entonces gobernador Gustavo Bordet . Sin embargo, enseguida agrega que el mandato del concordiense "fue el período de mayor conquista de derechos”. En ese sentido, enumera “pases a planta permanente, estabilidad laboral, apertura de paritarias y más libertad sindical”.

Esa relación tirante en el último tramo del gobierno de Bordet la contrapone con los primeros meses de Rogelio Frigerio en la Casa Gris . “Nos recibió muchas veces y nos preguntábamos, ¿por qué tanta apertura?”, recuerda Muntes. "Planteaba un esquema de ida y vuelta muy interesante. Abría los debates y bancaba objeciones. El tema es que tenía un objetivo: disciplinar a los sindicatos y a partir de ahí ordenarlos para llevar adelante su plan de gobierno”, plantea.

Después de la luna de miel con Frigerio, llegó el momento del enfrentamiento. Con la cuestión salarial siempre en agenda, la disputa se acentuó cuando el Ejecutivo impuso su proyecto de sustitución del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) por la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y con reforma previsional sancionada semanas atrás.

Con José Lauritto y con Axel Kicillof

“Hablamos con muchos dirigentes y con Lauritto fue pública la reunión”, dice Muntes, quien tiene una opinión muy positiva sobre el intendente de Concepción del Uruguay. "Lo conozco", señala a modo de garantía y cuenta que, aunque nunca militó en la misma agrupación, mantiene una relación de cercanía que se inició cuando Muntes jugaba al fútbol y Lauritto era dirigente de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.

"Además, nunca tuvimos un gobernador de nuestra ciudad”, suma el dirigente sindical su preferencia por el pago chico.

Muntes con José Lauritto. El dirigente de ATE quiere que el intendente de Concepción del Uruguay sea el candidato a gobernador por el PJ.

Sobre su vínculo con Kicillof, explicó que con sus pares de ATE en la provincia de Buenos Aires mantienen una buena relación con el gobernador y consideró decisivo el mensaje grabado que el presidenciable del peronismo envió a los trabajadores durante un encuentro en Concordia.

De canillita en Concepción del Uruguay a la jefatura de ATE

Muntes le cuenta a Letra P que terminó su educación secundaria a los 32 años en un colegio nocturno, después de hacerse cargo del reparto de diarios en el negocio familiar, cuando su hermano mayor fue destinado al sur argentino durante el conflicto con Chile en 1978. A los 15 años comenzó a militar en las unidades básicas barriales. “Siempre en el PJ”, subraya. Es empleado del Instituto de la Vivienda y destaca que siguió trabajando incluso estando al mando de la seccional Uruguay de ATE.

Ese origen y la trayectoria que relata los usa también para contraponerse a la imagen de José Allende, secretario general de UPCN Entre Ríos, cuestionado en las bases por el diálogo fluido con el gobernador Frigerio. Sin embargo, en el espejo con sus rivales, ATE se encuentra por debajo de UPCN en cantidad de personas afiliadas, lo que ubica a la organización gremial verde en un lugar casi testimonial a la hora de las negociaciones paritarias.

La carrera sindical de Muntes

Muntes inició su carrera en el sindicalismo muy joven. En 1996 asumió como secretario adjunto de la seccional Uruguay de ATE. Luego, cumplió cuatro períodos como secretario general de la departamental, desde 1999 hasta 2015. En esos años, el histórico dirigente Edgardo Masarotti estaba al frente del sindicato en la provincia. Durante los choques con el gobernador radical Sergio Montiel, el uruguayense se granjeó fama de combativo.

Muntes durante un congreso de ATE.

Con esa imagen llegó a la secretaría general de ATE Entre Ríos, cargo que ocupa desde 2015. Transita el tercer período y, aunque la última reforma estatutaria solo admite dos mandatos, le queda la posibilidad de una reelección, puesto que la reforma fue durante este último tramo. Sin embargo, luego de 30 años de trayectoria sindical considera que es momento de dar el salto a la política partidaria.