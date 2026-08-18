Entre Ríos se desacopla de la caída del empleo industrial a nivel nacional: qué dice el informe de la UIER

Mientras el empleo industrial profundiza su retroceso a nivel nacional, Entre Ríos sostiene puestos de trabajo y se mantiene por encima de los niveles de comienzos de 2022, según surge de un informe de la Unión Industrial de la provincia ( UIER ).

El trabajo muestra que la provincia suma exportaciones récord por US$ 2.116 millones, una suba interanual del 8,1% en la demanda de energía industrial y crecimiento en actividades productivas.

Además, precisa que los últimos indicadores de la industria entrerriana muestran señales positivas en sectores estratégicos y una evolución del empleo que se diferencia de la tendencia nacional, en un contexto económico desafiante para la actividad productiva.

La evolución comparada del empleo muestra un desacople entre la provincia gobernada por Rogelio Frigerio y el promedio nacional durante el último año. Tomando enero de 2022 como base, Entre Ríos se mantiene en abril de 2026 por encima de aquel nivel, mientras que el índice nacional se encuentra por debajo. La brecha comenzó a ampliarse especialmente durante 2025.

El último informe de coyuntura industrial de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) registra 30.621 trabajadores industriales en la provincia a abril de 2026. La caída interanual fue del 1,6%, un número a destacar dado el escenario nacional de mayor retracción del empleo industrial.

La industria en Entre Ríos se sostiene a pesar de la caída nacional.

“Estamos viendo resultados concretos de una política que desde el primer día tuvo como prioridad acompañar al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Todavía tenemos muchísimo por hacer, pero Entre Ríos está demostrando que puede diferenciarse y sostener su entramado productivo incluso en contextos difíciles”, afirmó Frigerio.

Los sectores que crean puestos de trabajo

Dentro de la industria entrerriana, además, existen sectores que están creando puestos de trabajo. El empleo en la elaboración de bebidas aumentó 4,4% interanual; en papel y productos de papel, 4,5%; y en productos plásticos, 2,4%. El informe también identifica creación de empleo en maquinaria y en actividades metalmecánicas.

A la evolución del empleo se suman otros indicadores de actividad. En junio, la demanda de energía eléctrica industrial aumentó 8,1% interanual y acumula una mejora del 2,6% durante 2026. El informe señala que este comportamiento muestra indicios de crecimiento en determinados sectores industriales.

También se observan fuertes avances en actividades vinculadas a la agroindustria. La molienda de soja creció 24,5% interanual en junio y acumula una mejora del 3,4% en el año. La faena porcina aumentó 19,1% interanual y 10,8% en el acumulado de 2026, consolidando una expansión que lleva varios años.

La faceta exportadora de Entre Ríos

Otro de los datos destacados es el desempeño exportador. En 2025, Entre Ríos alcanzó un récord histórico de U$S 2116 millones en exportaciones, un crecimiento del 52% respecto de 2024 y un nivel 41% superior al promedio de los últimos cinco años. Los productos primarios aumentaron 61%, las manufacturas de origen agropecuario 26% y el resto de las exportaciones industriales 36%.

El informe de UIER señala, además, que los primeros datos de 2026 muestran indicios de continuidad de ese crecimiento exportador, impulsado principalmente por el sector agropecuario y agroindustrial.

Rogelio Frigerio en la inauguración de una fábrica en Entre Ríos.

“Nuestro objetivo es que cada vez haya más empresas que elijan invertir en Entre Ríos y que las que ya están puedan crecer. Para eso estamos ordenando las cuentas, eliminando trabas, generando incentivos y construyendo una provincia más competitiva. La mejor política de empleo es generar condiciones para que el sector privado produzca e invierta”, sostuvo Frigerio.

En el gobierno provincial destacaron que los indicadores acompañan las políticas implementadas para mejorar las condiciones de inversión, fortalecer la competitividad y facilitar el desarrollo del sector privado, con herramientas destinadas a promover nuevas inversiones y ampliar la capacidad productiva de las empresas entrerrianas.