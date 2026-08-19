Hugo Passalacqua sube en las encuestas y acumula poder en Misiones tras la ruptura con Rovira

Con la intervención de los bloques del Congreso , Hugo Passalacqua terminó de dar forma al nuevo oficialismo de Misiones , que cambia el mapa político provincial y reacomoda el juego nacional. La ruptura con Carlos Rovira también repercute en la imagen del gobernador que, según una encuesta de CB Global Data , aparece como uno de los mandatarios provinciales más valorados del país.

El informe del ranking mensual de gobernadores que elabora la consultora de Cristian Buttié da cuenta de la mejora en la percepción que la población tiene sobre el gobernador, que escaló tres puestos desde la última medición, previa al lanzamiento de su flamante Movimiento por lo que Viene .

Esta semana, Passalacqua avanzó en la escenificación del quiebre con un contundente mensaje en el acto homenaje al general José de San Martín . Allí, acompañado por Maurice Closs y Oscar Herrera Ahuad , los dos gobernadores que sucedieron a Rovira, llamó a “romper cadenas” con los que “se creen dueños de todo” .

El quiebre entre los fundadores de la renovación misionera empezó a gestarse en mayo, cuando Rovira decidió aggiornar el partido político que había creado en 2003 y renombrarlo Encuentro Misionero . En el nuevo esquema, Passalacqua se sintió excluido, pero no fue el único. Lentamente comenzaron a manifestarse intendentes y viejos dirigentes del Partido de la Concordia Social , que se sintieron afuera de la decisión y se desafiliaron.

Desde entonces, se abrió una grieta que terminó dividiendo en dos al partido que gobierna la provincia desde 2003. El rovirismo se recluyó y Passalacqua sacó pecho. A un mes de su nacimiento, el Movimiento por lo que Viene cuenta en sus filas con 71 intendentes, 17 bancas en la Legislatura , cuatro en la Cámara de Diputados y dos en el Senado. A esa cosecha se le suma un importante número de dirigentes a lo largo de todo el territorio, entre los que destacan los exgobernadores Closs y Herrera Ahuad.

La ruptura también surtió efecto en la imagen del gobernador, que escaló respecto de los meses previos. El último sondeo de CB lo ubica entre los tres mandatarios más valorados del país, con una imagen positiva del 53,4%, un crecimiento de casi un punto respecto a la medición de julio, cuando el Movimiento por lo que Viene todavía no había nacido. Sólo el neuquino Rolando Figueroa y el tucumano Osvaldo Jaldo ostentan mejores números que el misionero.

La nueva Misiones en el mapa nacional

Como ya contó Letra P, Passalacqua se siente mucho más cómodo partiendo desde una postura opositora a la hora de sentarse a negociar con la Casa Rosada, uno de los rasgos característicos de la nueva etapa misionera. No cierra las puertas al diálogo, pero asegura que los apoyos no serán gratis.

Esa situación es analizada con lupa por los armadores libertarios en el Congreso, pero también por el peronismo que, luego de la reunión en el hotel Emperador, puso al acercamiento con los gobernadores distanciados del PJ en el centro de la estrategia. El foco sobre los misioneros aparece en ambos campamentos como estratégico.

Mientras tanto, Passalacqua se quedó con todos los representantes misioneros del Palacio Legislativo, se aseguró sostener su acuerdo con Gustavo Sáenz y avanza con la idea de sumar a referentes de Tucumán y Catamarca. Como contó Mauricio Cantando en este medio, el misionero pidió que los dos exlibertarios Gerardo González (Formosa) y Daniel Álvarez (San Luis) ya no formen parte del bloque.

El juego nacional

Desde Misiones avisan que Passalacqua no tiene pensado jugar a la neutralidad en 2027. Buscará ser reelecto en una elección provincial que seguramente tendrá lugar en el primer semestre del año y luego analizará la mejor opción para la presidencial.

Hugo Passalacqua con Maurice Closs y Oscar Herrera Ahuad.

Su juego nacional inmediato es con sus pares del norte, que esta semana arrimaron posiciones con Toto Caputo y Diego Santilli para garantizar subsidios al consumo energético durante el verano. En contraposición a lo que sucede en el sur, los norteños le llaman régimen de zonas cálidas. Según pudo saber Letra P, el borrador contempla pasar de un rango de 150 a 300 kWh y, para los sectores de mayor consumo o vulnerabilidad, llevar el beneficio de 300 a 500 kWh mensuales. Nada escrito por el momento.

Lo que viene será una primera prueba para los cambios de perfil que empieza a tomar su espacio legislativo. El 26 de agosto habrá un sesión en la que Passalacqua ordenó firmar a favor de la prórroga de la emergencia en Discapacidad, un tema al que el año pasado Rovira no ordenó apoyar.