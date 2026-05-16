Entre Ríos: el PJ de Concepción del Uruguay evalúa el regreso de Oliva para suceder a Lauritto

El PJ de Concepción del Uruguay evalúa el regreso de Oliva para suceder a Lauritto. El intendente anunció que irá por la gobernación de Entre Ríos.

El PJ de Concepción del Uruguay ya comenzó a trabajar en la sucesión de José Lauritto . Como adelantó en exclusiva Letra P , el intendente ya decidió no competir por un nuevo mandato y buscará ser el próximo candidato del peronismo para la gobernación de Entre Ríos . Con ese panorama, en su espacio ya trabajan para garantizar la continuidad en el municipio.

En ese escenario, la figura de Martín Oliva se impone en las conversaciones. El senador provincial conserva altos niveles de consideración en la ciudad que gobernó durante cuatro años, antes del regreso de Lauritto en 2023. Aunque en su entorno advierten que no hay nombres definidos, este medio pudo saber que el legislador no descarta volver a ser candidato a intendente.

Tras la decisión de Lauritto de ir por la gobernación, los tiempos se aceleraron en Concepción del Uruguay. “El doctor” resolvió medirse por el sillón de Urquiza y en el esquema de trabajo local pusieron primera para organizar el territorio. “Él no puede jugar por la provincia sin tener sellada su ciudad”, apuntó un funcionario protagonista en la toma de decisiones.

Con ese objetivo, en La Histórica aseguran que la candidatura del peronismo a la intendencia no será un problema que Lauritto deba afrontar. “Ya tenemos Plan A, Plan B y Plan C. Acá eso está solucionado. Él tiene ordenado el patio de su casa y por eso puede salir a ordenar la provincia”, confió un dirigente que ya milita la proyección provincial del alcalde.

De acuerdo con lo que confió una fuente local a Letra P, en el laurittismo manejan al menos tres nombres para la fórmula local, “con consenso entre ellos mismos”. En ese esquema, Oliva es quien mejor se posiciona en la carrera. Fue intendente durante cuatro años y tiene la posibilidad de regresar a la Municipalidad. Según una medición a la que accedió este medio, roza los 60 puntos de imagen positiva. Nadie lo supera por ahora.

El bastón de mariscal en Concepción del Uruguay

En el entorno de Lauritto aseguran que aún no hay nombres definidos, pero sí la voluntad cerrada de que no haya internas locales. Nadie quiere entorpecer el camino a la Casa Gris del exfiscal y están todos alineados con ese proyecto.

Con ese pacto lacrado, el espacio resolverá quién será el mejor candidato para acompañar en la boleta local. Junto a Oliva, aparece la figura de la diputada Marianela Marclay y la del concejal Juan Martín Garay, ambos formados detrás del intendente.

Otros nombres orbitan en ese esquema. Por ejemplo, el diputado provincial Yari Seyler y la viceintendenta Rossana Sosa Zitto. En cualquier caso, el planteo es diseñar la fórmula “con los que mejor midan” y garantizar la continuidad, “pero con renovación”, apuntan.

Paquete cerrado

Ante el peronismo local no aparece como una preocupación la oferta electoral que el oficialismo provincial pueda armar en Concepción del Uruguay. La ciudad quedó huérfana de referencia frigerista luego de que renunciara a la política Evelyn Viganoni, figura de Juntos que se desempeñaba como directora de Desarrollo Emprendedor de Entre Ríos.

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Antes, la tragedia y la imprudencia habían dejado fuera de carrera política a Juan Ruiz Orrico. El exfuncionario provincial fue responsable de la muerte de cinco personas en un choque vial y enfrenta una causa judicial que lo corrió de toda aspiración a futuro.

En ese contexto, en el peronismo hablan de dejar “el paquete cerrado” antes de ir a la pelea por la gobernación. Uno de los que se ocupa por estos días de sellar la unidad y allanarle el camino a Lauritto es Oliva, quien encabeza reuniones con la dirigencia departamental para ofrecerle al intendente un escenario más fértil para las negociaciones. “Habla con todos, contiene y pone por delante la candidatura del doctor”, sintetizó una fuente entusiasmada con la novedad.