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EL PACTO DEL COLO

Antes de su reunión con Diego Santilli, Rolando Figueroa adelantó su apoyo a la reforma del Banco Central

El gobernador respaldó limitar la emisión que busque financiar el déficit. La apuesta por cuidar la moneda. Este miércoles por la tarde llega a la Casa Rosada.

Rolando Figueroa adelantó su apoyo a la reforma del Banco Central.
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“Comparto que le pongamos un límite definitivo a la posibilidad de financiar el déficit público con emisión monetaria”, sostuvo Figueroa, quien advirtió que ese mecanismo termina impactando directamente sobre los ingresos de las familias.

“Durante demasiados años en la Argentina se financiaron los desequilibrios del Estado con emisión monetaria. Y todos sabemos cómo termina esa historia: termina en inflación”, señaló.

Rolando Figueroa, alineado contra la inflación

El gobernador cuestionó el impacto desigual de la inflación y remarcó que afecta con mayor intensidad a quienes dependen de un ingreso mensual. “La inflación es el impuesto que nadie votó. No está escrito en ninguna ley, no lo discutió ninguna Legislatura y, sin embargo, se cobra todos los meses. Y se cobra de la manera más injusta”, lamentó.

El gobernador de Neuquén cuestionó el impacto desigual de la inflación.

El gobernador de Neuquén cuestionó el impacto desigual de la inflación.

En ese sentido, diferenció la capacidad de protección que tienen quienes cuentan con ahorros, activos o acceso a instrumentos financieros de la situación de trabajadores, jubilados y familias que viven de un ingreso mensual.

“El trabajador que cobra el día cinco, el jubilado, la familia que vive de un ingreso mensual, no tienen cómo hacerlo. A ellos la inflación les llega primero y les pega más fuerte”, reconoció.

El rol del Banco Central

Figueroa vinculó la reforma con una discusión más amplia sobre la calidad institucional y sostuvo que las reglas deben trascender a los gobiernos de turno. “Nosotros defendemos las instituciones y defendemos las reglas. Pero las reglas tienen que servir para todos. Una regla es buena cuando vale para el gobierno de hoy y también para todos los gobiernos que vengan después”, afirmó.

El gobernador también planteó que las responsabilidades vinculadas al desarrollo, el empleo, la producción y la inversión corresponden al Estado y a la política.

“También creo que tenemos que definir claramente qué le pedimos al Banco Central. Generar desarrollo, empleo, producción e inversión es responsabilidad del Estado y de la política. Ahí tenemos que trabajar todos los días”, sostuvo. “Al Banco Central tenemos que pedirle algo muy concreto: que cuide nuestra moneda”, reforzó.

La agenda con Diego Santilli

El respaldo a la reforma del BCRA se da en paralelo a la agenda que Figueroa llevará a Santilli, con el régimen de subsidios a las zonas frías entre las principales demandas de Neuquén y la Patagonia.

El gobernador también planteará el traspaso de rutas nacionales y cuestiones vinculadas con la conectividad hacia Vaca Muerta. Entre los corredores mencionados aparecen las rutas 242, 231, 40 y 237, además de la ruta de los Siete Lagos.

El respaldo a la reforma del BCRA se da en paralelo a la agenda que Figueroa llevará a Diego Santilli.

El respaldo a la reforma del BCRA se da en paralelo a la agenda que Figueroa llevará a Diego Santilli.

Figueroa anticipó además que Neuquén trabaja junto a Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en un proyecto para evaluar alternativas que permitan mejorar la transitabilidad hacia Vaca Muerta y reducir el impacto del tránsito pesado sobre las localidades ubicadas en los corredores productivos.

En ese marco, el mandatario reivindicó el diálogo institucional como herramienta para defender los intereses provinciales incluso frente a diferencias políticas con el Gobierno nacional.

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