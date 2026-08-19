Algo es algo: intendentes del interior le piden a Kicillof la vicegobernación en la fórmula 2027

El intendente de Ramallo, Mauro Poletti , dijo en un plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) realizado en su distrito que quieren que el candidato a vicegobernador del espacio sea un intendente del interior. El pedido -se sumaron otros- fue dirigido al ministro de Gobierno, Carlos Bianco , presente en el cónclave de la Segunda sección. El destinatario final: Axel Kicillof.

En diálogo con Letra P , Poletti reafirmó la postura que, asegura, manifestó a título personal, si bien habló con sus pares de la sección informalmente. Ante la consulta de este medio una postura similar tomó la intendenta de Carlos Tejedor, Celia Gianini . Con matices, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera , también dijo que le “gustaría”, aunque pidió “no presionar”.

El pasado sábado, el MDF de la Segunda sección electoral se reunió en Ramallo, fue el segundo encuentro de una serie que se realizará en las secciones del interior en la previa a un plenario general con fecha el 19 de septiembre .

Allí, micrófono en mano, Poletti hizo el pedido. Ante la consulta de Letra P el intendente ratificó lo dicho y explicó que al ser todos los pre candidatos a gobernador del peronismo del conurbano, lo que él plantea es que la vicegobernación sea para un representante del interior. “Tenemos otros temas, otra agenda que es diferente a la de los intendentes del conurbano”, afirmó.

En esa línea marcó una serie de temas que considera deberían plantearse en la campaña pensando en el interior bonaerense. Por caso, el régimen de coparticipación provincial que -marca- no se distribuye por lo que se genera sino por, entre otras cosas, el número de camas de hospitales, lo que termina siendo “una carrera de vivos”. También, el esquema de retenciones, de las cuales hoy no vuelve nada a los municipios.

“La forma de incorporar estos temas me parece que es teniendo un vicegobernador, en la fórmula del MDF o del peronismo, que sea del interior de la provincia de Buenos Aires, esa vieja lógica que existió hace un tiempo en el peronismo”, manifestó.

Se suman más voces

Luego de las declaraciones de Poletti, ante la pregunta de Letra P, la intendenta de Carlos Tejedor en la Cuarta sección electoral aseguró que en su región también se hizo ese planteo. “Está en línea con lo que es la gestión de Axel en Buenos Aires, que hay un despliegue territorial de gestión grande y con mucha presencia del interior de la provincia”, afirmó Gianini.

A su vez, agregó: “Somos muchos los que creemos que esa territorialidad que hoy se expresa en la gestión, para la etapa que se avecina, tiene que estar plasmada también en la representación política e institucional de quienes tenemos representación del interior de la provincia”.

El intendente de Villa Gesell también fue consultado sobre el tema y aunque dijo que “estaría bueno”, marcó que tampoco hay que “presionar”. “Habrá que ver quién está mejor posicionado, pero no me gusta condicionar. Estaría bueno, sí. Pero no es una obligación. Tiene que ser algo que se dé por mérito, pero sin presionar porque quizá puede haber otros en mejores condiciones", afirmó a Data Clave.

Apuesta por las PASO

El intendente de Ramallo, que trabaja en el esquema de Gabriel Katopodis, y lo apoya como candidato a gobernador del pernismo, planteó también que tiene que haber PASO en todas las categorías, incluso en los municipios aún cuando gobierne el peronismo.

“Estoy totalmente convencido que tiene que haber PASO, no solamente para la elección de gobernadores, sino también para la elección de presidente, y también tiene que haber PASO a nivel local donde gobernamos. Creo que todos tenemos que competir, todo aquel que tenga ganas de participar tiene que tener la posibilidad de hacerlo y nadie merece ser ser tumbado en un escritorio”, lanzó.

Para Poletti la interna le da “vida al partido” y los intendentes no tienen que “ser la excepción”. “Si hiciste las cosas bien, la gente te premia, y si hiciste las cosas mal, toca correrse, dar un paso al costado y dejar que otro conduzca y acompañar; yo no le tengo miedo a competir”, aseguró para luego marcar que hay unanimidad en ese planteo: “Nadie quiere que actúe la lapicera, todo el mundo quiere tener la posibilidad de participar, de presentar su lista y y ganar o perder a la cancha”.