Reforma electoral en Santa Fe: Unidos estira el acuerdo por un proyecto común en la Legislatura

Reforma electoral en Santa Fe: Unidos dejó abierta la discusión por el proyecto de síntesis en la Legislatura

La reforma electoral de Santa Fe quedó en suspenso este miércoles luego de que el interbloque oficialista Unidos no lograra sintetizar un dictamen y el debate en comisiones pasara a cuarto intermedio hasta este jueves por la mañana. Así, se estira la definición del proyecto en común de la coalición que gobierna la provincia y que debe tratar la Legislatura.

El arranque de la tarde de rosca dio una primera señal de que los tiempos iban a estirarse. Asuntos Constitucionales y Hacienda , las dos comisiones encargadas del tema, comenzaron a trabajar varios minutos más tarde de lo previsto. ¿El motivo? Una reunión del interbloque de Unidos , que se extendió más de la cuenta y terminó demorando el inicio formal de la discusión.

Ya en comisión, y después de varias horas de debate, se dio paso a una pausa sin demasiados avances en la redacción final . Durante el encuentro se escucharon propuestas y se tomaron apuntes sobre los distintos proyectos, pero, según relataron fuentes legislativas, todavía sin atisbo de un texto común.

Sobre los motivos del cuarto intermedio aparecen lecturas distintas. La mayoría baja el tono y explica que el trabajo requiere compatibilizar iniciativas extensas, con textos que rondan los 200 artículos y diferencias de técnica legislativa que deben condensarse en una sola redacción. La hoja de ruta, aseguran, no cambió.

Reforma electoral #SantaFe Llamaron a cuarto intermedio en la Legislatura y se demora el proyecto final La iniciativa del socialismo será el texto base. Las comisiones retomarán la discusión mañana a las 11, en Unidos dicen que todavía quedan puntos por cerrar https://t.co/xWMhujnX4p

No todos, sin embargo, hacen una lectura exclusivamente técnica. Una fuente del partido de la rosa consultada por Letra P deslizó que todavía quedan escollos por resolver dentro de la coalición. Entre ellos, mencionó la eventual inclusión de la categoría vicegobernador en las PASO y el piso para acceder al reparto de bancas.

Por afuera del interbloque, una voz que sigue de cerca la negociación fue aún más gráfica sobre los motivos: habló directamente de “sillazos” entre los socios de Unidos en la previa.

Sea por cuestiones técnicas o por diferencias políticas, lo cierto es que la pausa comprimió todavía más los tiempos. Las comisiones volverán a reunirse este jueves por la mañana y la intención es conseguir dictamen para llevar la iniciativa al recinto durante la misma jornada.

El Partido Socialista pone la base

Pese a las dilaciones, al menos una definición quedó sobre la mesa: el proyecto presentado por el Partido Socialista será utilizado como borrador para construir la versión definitiva del interbloque en su conjunto.

De esa manera, la iniciativa de la UCR, el partido del gobernador Maximiliano Pullaro, no será el texto sobre el que se incorporen las modificaciones acordadas.

Eso, de todos modos, no implica que el articulado socialista vaya a imponerse. El objetivo, dicen, es tomarlo como estructura y sumar allí los acuerdos alcanzados entre las distintas tribus pullaristas, además de los aportes de la oposición.

Siete proyectos y tres grandes discusiones en Santa Fe

La Legislatura llegó a este punto tras más de siete iniciativas presentadas: la de UCR, el Partido Socialista, dos sectores del peronismo —perottistas y senadores—, el PRO, el Frente Amplio por la Soberanía y UNO.

Las diferencias aparecen, entre otros puntos, en el diseño de la Boleta Única. La UCR propone reducir a dos las papeletas después de las PASO, mientras otros proyectos plantean tres o mantener las cinco categorías separadas que rigen actualmente.

También hay distancia en el piso para acceder al reparto de las 50 bancas de Diputados. El radicalismo propone un exigente 5% sobre el padrón electoral, mientras el PRO plantea un 4% de los votos válidos y el socialismo un 3%. Otros espacios se ubican en torno al 3,5% y el Frente Amplio por la Soberanía directamente rechaza fijar un umbral por considerarlo “proscriptivo”.

La intención de la gestión provincial es conseguir la aprobación en Diputados y completar el trámite en el Senado antes de que termine agosto. El cuarto intermedio no modificó ese objetivo, pero obligó a resolver en pocas horas la letra fina de una reforma de fondo.