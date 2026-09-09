Leandro Busatto se anota en la carrera por la intendencia de Santa Fe con un armado que no se limite al PJ

Los datos salen de la calculadora que creamos para calcular el costo de vida en Santa Fe. La fuente de la información son los datos del INDEC, IPEC, tarifas oficiales y otros relevamientos. Podés consultarlos acá.https://t.co/PRFxEYW5qc
“Hay que mostrar una cara diferente”, resume un armador. Ahora bien, dicen que todo ese armado tiene que estar sostenido e hilvanado por un proyecto de ciudad que pueda competir con el oficialismo y, a la vez, mostrar una “cara diferente” a los otros nombres que pueda presentar el justicialismo.
Leandro Busatto cuando fue precandidato a gobernador de Santa Fe en 2023.
En el círculo cercano a Busatto aseguran que “hay que hacer un esfuerzo para condensar dentro del PJ” y se entusiasman con la posibilidad de ganar una interna. Por ahora hay un panorama incierto en el peronismo: Oscar “Cachi” Martínez aparece como uno de los posibles nombres para competir, o su delfínPedro Medei. El perottismo tampoco tiene definido qué hará, aunque existen posibilidades de que presente un nombre.
Lo que termine ocurriendo en la capital dependerá mucho de los acuerdos que se generen a nivel provincial, algo que parece estar muy lejos de definirse. Por eso, el proyecto que tiene en mente Busatto es evaluar si va como candidato en la ciudad, pero también presentar listas para los concejos, el departamento La Capital y posicionarse en la provincia. “Hay que recuperar el lugar que tenía el PJ de la ciudad en la discusión provincial y que hoy está eclipsado por lo que pasa en Rosario”, describen.
Ante el abandono de la Municipalidad, los vecinos de Alto Verde compran escombros y reparan la calle ellos mismos.https://t.co/i5xaip3lpo
Busatto apuntará los cañones discursivos contra los oficialismos: oposición dura y pura al intendente Juan Pablo Poletti, al gobernador Maximiliano Pullaro y también al presidente Javier Milei. Algo que ya viene haciendo en sus redes sociales marcando cómo políticas nacionales afectan a la ciudad o haciendo hincapié en las falencias municipales a la hora de solucionar o trabajar en determinados temas.