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TEMPORADA DE ROSCA

Leandro Busatto se anota en la carrera por la intendencia de Santa Fe con un armado que no se limite al PJ

El exdiputado provincial definirá antes de fin de año si compite. Charlas para ampliar con movimientos sociales, gremios y espacios de centroizquierda.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Leandro Busatto aspira a ser candidato a intendente en la ciudad de Santa Fe.

Leandro Busatto aspira a ser candidato a intendente en la ciudad de Santa Fe.

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Letra P | Agustín Vissio
Agustín Vissio

Según le confiaron a este medio, el exlegislador ya está trabajando con más de diez espacios, pero la idea es seguir sumando: sectores vinculados al Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora, el Evita, sindicatos, dirigentes como el exconcejal Guillermo Jerez, entre otros. La idea es extender el convite a más movimientos sociales, gremiales e incluso sectores que estén por fuera del peronismo con la centroizquierda.

“Hay que mostrar una cara diferente”, resume un armador. Ahora bien, dicen que todo ese armado tiene que estar sostenido e hilvanado por un proyecto de ciudad que pueda competir con el oficialismo y, a la vez, mostrar una “cara diferente” a los otros nombres que pueda presentar el justicialismo.

Leandro Busatto cuando fue precandidato a gobernador de Santa Fe en 2023.

Leandro Busatto cuando fue precandidato a gobernador de Santa Fe en 2023.

Hay un antecedente: en 2023, cuando Busatto fue precandidato a gobernador, apoyó la candidatura a intendente del entonces concejal Federico Fullini. Ese fue un armado con la centroizquierda que fue por fuera de la estructura del peronismo y llevó como candidato a concejal a Pablo Landó.

Todos adentro del peronismo

En el círculo cercano a Busatto aseguran que “hay que hacer un esfuerzo para condensar dentro del PJ” y se entusiasman con la posibilidad de ganar una interna. Por ahora hay un panorama incierto en el peronismo: Oscar “Cachi” Martínez aparece como uno de los posibles nombres para competir, o su delfín Pedro Medei. El perottismo tampoco tiene definido qué hará, aunque existen posibilidades de que presente un nombre.

Lo que termine ocurriendo en la capital dependerá mucho de los acuerdos que se generen a nivel provincial, algo que parece estar muy lejos de definirse. Por eso, el proyecto que tiene en mente Busatto es evaluar si va como candidato en la ciudad, pero también presentar listas para los concejos, el departamento La Capital y posicionarse en la provincia. “Hay que recuperar el lugar que tenía el PJ de la ciudad en la discusión provincial y que hoy está eclipsado por lo que pasa en Rosario”, describen.

Busatto apuntará los cañones discursivos contra los oficialismos: oposición dura y pura al intendente Juan Pablo Poletti, al gobernador Maximiliano Pullaro y también al presidente Javier Milei. Algo que ya viene haciendo en sus redes sociales marcando cómo políticas nacionales afectan a la ciudad o haciendo hincapié en las falencias municipales a la hora de solucionar o trabajar en determinados temas.

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