Caruana le apunta a la intendencia de Rosario y hace equilibrio entre Del Frade y el peronismo

El concejal Leonardo Caruana no descarta competir por la intendencia de Rosario en 2027. El exsecretario de Salud de las gestiones socialistas y el primer tiempo de Pablo Javkin exhibe buena sintonía con el peronismo local y provincial, pero se mantiene alineado dentro del Frente Amplio por la Soberanía , la coalición de centroizquierda que surgió tras la creación de Unidos .

Caruana suele repetir en público que su perfil está más ligado a la gestión ejecutiva que al trabajo legislativo. “Él siempre dice que no entró al Concejo para quedarse 15 años”, resumen fuentes de su espacio a Letra P .

El médico especialista en medicina general y de familia comenzó su carrera política trabajando en distintos espacios de la Secretaría de Salud de Rosario hasta llegar a ocupar el cargo más alto del área, durante las gestiones de Mónica Fein y Pablo Javkin , de 2015 a 2023.

Luego de que el Partido Socialista (PS) , agrupación gracias a la cual saltó a la función pública, decidiera fusionarse en la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe con el PRO , Caruana siguió a los referentes socialistas y radicales disidentes que conformaron el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) , junto a dirigentes históricos de la centroizquierda de Santa Fe como Carlos Del Frade .

Pese a que ocupa un escaño en el Concejo desde 2023, Caruana reconoce las limitaciones del cuerpo parlamentario y considera que las transformaciones que necesita la ciudad deben impulsarse desde la Intendencia.

Esta determinación obliga al exfuncionario socialista a mirar las próximas elecciones locales desde otra óptica. En su entorno evalúan que Caruana podría apostar por una candidatura a intendente, para cumplir con su vocación de intentar alcanzar la gestión de la ciudad. Al mismo tiempo, no rechazan la idea de que vuelva a competir por el Concejo para consolidar la posición del Frente en Rosario.

Caruana hace equilibrio entre el FAS y el peronismo

Durante 2025, el concejal del FAS exhibió una buena sintonía con actores del Partido Justicialista (PJ). Además de trabajar mancomunadamente en el Concejo junto a la bancada panperonista, el exfuncionario de Javkin comparte eventos políticos junto a referentes provinciales. Como ejemplo, hace algunos días asistió a la presentación del libro del diputado Diego Giuliano y en breve tiene previsto participar de actividades junto a funcionarios relacionados al área de sanidad como el exministro Daniel Gollan y el actual titular de la cartera de Salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak.

Caruana, al igual que otros referentes de su coalición, brindó su apoyo a la candidatura del concejal de Ciudad Futura (CF) Juan Monteverde en las elecciones generales de ese año, luego de que la candidata del FAS no superara el umbral en las primarias.

ALQUILAR A UN PRECIO JUSTO ES POSIBLE



Presentamos una ordenanza para crear un Régimen de Alquiler Social en Rosario. Y proponemos comenzar con una prueba piloto en un inmueble decomisado al delito. pic.twitter.com/9Zkf3Kjak9 — Leonardo Caruana (@Leo_Caruana) August 20, 2026

En aquella oportunidad, el argumento esbozado fue que lo que estaba en juego era la supervivencia de los logros en materia de salud que se habían alcanzado en la ciudad durante las gestiones anteriores, de las que Caruana formó parte. En el Frente Amplio, consideran que el crecimiento de La Libertad Avanza en Rosario y el rumbo de la gestión de Javkin amenazan la continuidad de las políticas sanitarias.

Un año después de su victoria legislativa de medio término, Monteverde aparece como el principal rival de la oposición para disputarle la intendencia al oficialismo. Una candidatura de Caruana, por fuera de la coalición de CF y el peronismo, podría condicionar las chances de victoria del edil de centroizquierda, fuga de votos por izquierda mediante.

En las filas del médico, conscientes de esa posibilidad, también consideran una eventual confluencia con Ciudad Futura y el PJ, donde Caruana podría expandir los límites de la coalición y aportaría la experiencia en salud.

El FAS provincial, más duro con el peronismo

La contracara de la simpatía entre Caruana y el peronismo aparece en las críticas de los diputados provinciales del FAS hacia el PJ. En el marco del debate por la reforma electoral, legisladores del frente como Fabián “Palo” Oliver cuestionaron duramente a sus pares justicialistas por su apoyo a las propuestas del oficialismo. En especial por cuestiones como la elevación del piso para acceder a bancas de diputados, lo cual podría perjudicar al espacio de centroizquierda en las próximas elecciones.

Aun así, representantes del Frente Amplio en Rosario creen que podrían coexistir distintas estrategias en el plano municipal y provincial. Si bien admiten que esa alquimia parecería compleja en términos de explicaciones hacia afuera, consideran que, a día de hoy, al interior del FAS hay una armonía suficiente como para alcanzar acuerdos de ese estilo, revestidos de mayor pragmatismo.

En la actualidad, en el equipo de trabajo de Caruana se limitan a comentar que la definición pasa por consolidar el FAS a nivel provincial. En ese sentido, el espacio del edil, denominado Encuentro por Rosario, confluirá con el de otra socialista disidente -Bases, liderado por la ex ministra de Educación Claudia Balagué- en un continente mayor llamado Cauce.