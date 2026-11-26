Hugo Passalacqua prepara el próximo paso para la definir el futuro del oficialismo en Misiones . El gobernador ya le señaló a los suyos que marquen en el calendario el lunes 30 de noviembre, el día de la bandera misionera en el que se conmemora el nacimiento de Andrés Guaçurarí y Artigas , el Comandante Andresito .

El mandatario provincial eligió esa fecha para avanzar en un mensaje que anticipe cuestiones relacionadas con el devenir de la gestión provincial, pero también con el fortalecimiento del Movimiento por lo que Viene , el espacio que fundó luego de romper lanzas con Carlos Rovira .

El lunes, Passalacqua encabezará un acto en Concepción de la Sierra junto al intendente Hugo Humeniuk . La ceremonia se realizará frente a la histórica Casa de Piedra , antiguo cabildo de la localidad, el mismo lugar donde el gobernador realizó su último acto de gestión en 2019, antes de culminar su primer mandato.

Aunque es un secreto a voces en Misiones, Passalacqua todavía no confirmó que irá por la reelección. El año que viene buscará su tercer periodo en la provincia que ya gobernó entre 2015 y 2019. Antes, había sido gobernador de Maurice Closs , uno de los exmandatarios que lo apoya públicamente desde su ruptura con Rovira.

La experiencia que también suma años en el gabinete provincial y la Cámara Representantes le permiten imaginar un juego en el que el tiempo se aceleró luego de la implosión del Frente Renovador de la Conocordia . Sabe también que los próximos movimientos están en sus manos.

Además de su candidatura, el gobernador deberá ponerle fecha a las elecciones y elegir, de mínima, a la persona que lo acompañe en la fórmula. Sin embargo, los anuncios que se esperan también tienen que ver con el avance en la reestructuración de un gobierno que, en el cambio de conducción en el misionerismo, tiene áreas pendientes de reseteo.

Un vice para la nueva etapa del misionerismo

El armado electoral que Passalacqua deberá construir de cara al año próximo deberá encontrar un nombre para completar la fórmula. No sólo porque el gobernador necesita dar cuenta del cambio de era dentro del provincialismo de la tierra colorada, sino también porque la diáspora dejó a Lucas Romero Spinelli, el vice, en las filas del rovirismo.

Romero Spinelli ya le apunta a la intendencia de Posadas, donde se encontrará con un peso pesado del flamante Movimiento por lo que Viene: el diputado Oscar Herrera Ahuad, otro de los exmandatarios enrolados en las filas del gobernador.

Hugo Passalacqua y Oscar Herrera Ahuad.

Con Lalo Stelatto, el intendente de la capital, abriendo su propio espacio para apostar a una eventual tercera vía provincialista, el puñado de dirigentes que se quedó con Rovira está concentrado en la Cámara de Representantes provincial que preside Sebastián Macías.

En ese ámbito legislativo donde el oficialismo construyó una mayoría que le permite proyectarse con confianza hacia la última parte de la gestión, también se esperan novedades que tendrán que ver con la estrategia que todavía guarda en su manga el gobernador Passalacqua. Antes de fin de año deberán elegirse las autoridades de la cámara y el movimiento del gobernador buscará una señal de fortaleza para el modelo que busca proyectar por cuatro años más.

Una agenda en construcción

Invocando al Comandante Andresito, el mensaje del próximo lunes servirá para que Passalacqua profundice la nueva etapa de su proyecto de gobierno, en el que la identidad provincial volverá a ponerse en el centro. No se descartan asuntos relacionados con la gestión, hoy enfocada en construir las herramientas necesarias para que la ciudadanía misionera pueda esquivar, tanto como sea posible, la crisis económica nacional.

El gobernador y su equipo reconocen que la mayoría de los sectores económicos de la provincia vienen sufriendo las consecuencias de un modelo nacional del que el misionerismo se distancia cada vez más. Allí hay otra diferencia con el pasado reciente.

“Ya no hay terminales en Buenos Aires”, dicen en el entorno de Passalacqua y advierten que las urgencias tienen que ver con la defensa del trabajo misionero y la defensa de las economías regionales estratégicas como las que dan forma al complejo yerbatero o la industria forestal. Las políticas que vienen también apuntarán a mover una economía estancada que pega de lleno en la actividad comercial y en otras áreas abandonadas por la Casa Rosada, como la que empuja la construcción desde la obra pública.

El gobierno misionero busca construir herramientas para esquivar la crisis.

Con todo, la política que apuró los lanzamientos de referentes opositores como el libertario Adrián Núñez o el expolicía Ramón Amarilla, y prepara otros que expondrán nuevas grietas, espera que Passalacqua le ponga fecha a las elecciones.

El gobernador se guarda esa carta y no la comenta ni en su entorno más cercano. Sin embargo, todos especulan. Ponen la mira entre mayo y junio, y aseguran que las definiciones son inminentes. Sobre todo por la necesidad de salir a construir las candidaturas con las que, en la mayoría de los casos, el Movimiento por lo que Viene saldrá a dar la pelea para sostener el poder territorial.