Martín Perez destacó el fallo que permitió la fiscalización provincial sobre el puerto de Ushuaia

El intendente de Río Grande , Martín Perez , valoró la resolución judicial que permite el ingreso de autoridades de Tierra del Fuego para realizar tareas de fiscalización ambiental en el puerto de Ushuaia, que se encuentra intervenido por el gobierno nacional.

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Perez reafirmó su rechazo a la intervención nacional y sostuvo que la defensa de la autonomía provincial debe estar por encima de las diferencias políticas que mantiene con la administración a cargo de Gustavo Melella . También planteó la necesidad de avanzar en el desarrollo de un puerto en Río Grande.

“Desde el primer momento expresé mi rechazo a la intervención del puerto de Ushuaia, porque considero que representa un avance sobre las competencias y la autonomía de Tierra del Fuego”, señaló Perez.

En relación con la resolución judicial conocida este miércoles, el intendente señaló que “es un paso importante en el reconocimiento y respeto de esas competencias”.

Pérez acusó al Gobierno de establecer un nuevo proceso productivo para los aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego Aseguro que implicaría menos puestos de trabajo y una menor participación de la industria provincial en el producto final https://t.co/jZPv27e3J5 pic.twitter.com/oIVymocqfm

Asimismo, remarcó que “hay temas centrales que debemos defender por encima de cualquier diferencia. La autonomía de nuestra provincia, sus instituciones y sus recursos estratégicos son algunos de ellos”.

La infraestructura de Tierra del Fuego

Perez también destacó la importancia del puerto de Ushuaia para el desarrollo provincial y planteó la necesidad de ampliar la infraestructura logística de Tierra del Fuego.

“El puerto de Ushuaia es fundamental para el presente y el futuro de Tierra del Fuego. Con esa misma mirada estratégica, debemos avanzar en la planificación y el desarrollo de un puerto en Río Grande”, expresó.

En ese sentido, explicó que una infraestructura portuaria en el norte de la provincia permitiría fortalecer la capacidad logística, acompañar el crecimiento industrial y productivo y generar nuevas oportunidades de inversión y trabajo.

“No se trata de enfrentar ciudades, sino de pensar una provincia integrada, con infraestructura que potencie las capacidades de cada región”, sostuvo.

Finalmente, Perez insistió en la importancia de avanzar hacia una política de desarrollo provincial de largo plazo, con mayor planificación e inversiones estratégicas. “Defender nuestra autonomía también significa tener la capacidad de decidir y construir nuestro propio futuro”, concluyó.