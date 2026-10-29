Martín Perez destacó el fallo que permitió la fiscalización provincial sobre el puerto de Ushuaia
El intendente de Río Grande, Martín Perez, valoró la resolución judicial que permite el ingreso de autoridades de Tierra del Fuego para realizar tareas de fiscalización ambiental en el puerto de Ushuaia, que se encuentra intervenido por el gobierno nacional.
En relación con la resolución judicial conocida este miércoles, el intendente señaló que “es un paso importante en el reconocimiento y respeto de esas competencias”.
Asimismo, remarcó que “hay temas centrales que debemos defender por encima de cualquier diferencia. La autonomía de nuestra provincia, sus instituciones y sus recursos estratégicos son algunos de ellos”.
La infraestructura de Tierra del Fuego
Perez también destacó la importancia del puerto de Ushuaia para el desarrollo provincial y planteó la necesidad de ampliar la infraestructura logística de Tierra del Fuego.
“El puerto de Ushuaia es fundamental para el presente y el futuro de Tierra del Fuego. Con esa misma mirada estratégica, debemos avanzar en la planificación y el desarrollo de un puerto en Río Grande”, expresó.
En ese sentido, explicó que una infraestructura portuaria en el norte de la provincia permitiría fortalecer la capacidad logística, acompañar el crecimiento industrial y productivo y generar nuevas oportunidades de inversión y trabajo.
“No se trata de enfrentar ciudades, sino de pensar una provincia integrada, con infraestructura que potencie las capacidades de cada región”, sostuvo.
Finalmente, Perez insistió en la importancia de avanzar hacia una política de desarrollo provincial de largo plazo, con mayor planificación e inversiones estratégicas. “Defender nuestra autonomía también significa tener la capacidad de decidir y construir nuestro propio futuro”, concluyó.