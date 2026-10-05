Milei abrió el grifo: las transferencias a los gobernadores saltaron 130% en septiembre, pero siguen en rojo

Javier Milei y los gobernadores: las transferencias rebotaron en septiembre, pero siguen 27% abajo de 2025.

En septiembre, las transferencias no automáticas de Javier Milei a los gobernadores totalizaron $159.975 millones. Cayeron 27% en términos reales frente al mismo mes de 2025, pero pegaron un fuerte salto del 130% respecto de agosto. El dato se conoce mientras la Casa Rosada intenta cerrar acuerdos con los gobernadores de cara a 2027.

El reparto también expuso diferencias entre los distritos, con siete provincia concentranddo más del 65% de los fondos y otras con una participación inferior al 1% del total.

La semana pasada, Milei compartió en París la Argentina Week con 13 mandatarios y, aunque no hubo un acuerdo formal sobre las PASO , la Casa Rosada considera que quedó encaminada una negociación que continuará durante los próximos días con reuniones. La disputa combina necesidades fiscales y electorales. Los gobernadores reclaman recursos, inversiones y avales de deuda, mientras que el oficialismo necesita garantizar votos en el Congreso para avanzar con su agenda.

Según un análisis de Politikon Chaco , de los $159.975 millones transferidos durante septiembre, $35.000 millones correspondieron a la Universalización de la Jornada Extendida , $33.000 millones a ATN y $17.153 millones a Comedores Escolares . En conjunto, esas tres partidas concentraron más de la mitad de los recursos enviados durante el mes, con un 53,2% de todo lo distribuido del mes.

Entre las provincias que más recibieron se ubicaron Buenos Aires , con el 18,2% del total; Tucumán , con el 10,1%; y Neuquén , con el 9,1%. También quedaron entre las principales receptoras Salta , Catamarca , La Pampa y Misiones . En conjunto, esas siete provincias concentraron el 65% del reparto de septiembre.

En el otro extremo quedaron Chubut, San Juan, San Luis y La Rioja, todas con una participación inferior al 1% del total mensual. La Rioja fue la única provincia que recibió menos de $1.000 millones.

El acumulado del año muestra otra foto

En septiembre, las transferencias no automáticas del Gobierno nacional a las provincias totalizaron $159.975 millones, frente a los $162.723 millones distribuidos en el mismo mes de 2025. La comparación muestra una caída del 27% en términos reales interanuales, de acuerdo a Politikon Chaco.

Por otro lado, entre enero y septiembre, las transferencias no automáticas totalizaron $966.463 millones, lo que representa una caída real interanual del 60,1%. Según el análisis, se trata del peor período enero-septiembre desde, por lo menos, 2005.

La magnitud de la baja contrasta con el salto registrado en septiembre y muestra la diferencia entre el comportamiento de un mes y el resultado acumulado de los primeros nueve meses del año.

En el acumulado, Buenos Aires, con el 20,1% del total, fue la principal receptora, seguida por CABA (10%), Entre Ríos (7,3%), Córdoba (6,2%) y Santa Fe (6,2%). En el otro extremo quedaron Río Negro (0,6%), Tierra del Fuego (0,5%) y La Rioja (0,3%), las provincias que menos recursos captaron por esta vía durante los primeros nueve meses.

Los ATN, una excepción dentro del derrumbe

Los Aportes del Tesoro Nacional presentan una dinámica diferente a la del conjunto de las transferencias. Entre enero y septiembre se distribuyeron $184.000 millones en ATN, equivalentes al 19% del total de las transferencias no automáticas del período.

A diferencia del resultado general, los ATN registraron una suba real interanual del 16,1%. El informe señala además que el Fondo ATN recaudó $909.380 millones durante esos nueve meses, pero solo se distribuyó el 20,2%. De esta manera, quedaron $725.380 millones sin distribuir.

En el reparto acumulado de ATN, Misiones, con $25.000 millones, fue la principal receptora, seguida por Corrientes ($19.000 millones), Catamarca ($18.500 millones), Salta ($18.000 millones), Entre Ríos ($15.000 millones) y Mendoza ($14.000 millones). En el otro extremo del reparto de ATN quedó La Pampa, con $3.500 millones.

Gobernadores, PASO y Presupuesto: la otra cara de las cifras

Los recursos aparecen así como uno de los capítulos centrales de la negociación entre la Casa Rosada y los gobernadores. El proyecto de Presupuesto 2027 será tratado en Diputados el 18 o el 25 de noviembre y los mandatarios provinciales buscan introducir modificaciones para evitar que sus ingresos se licúen.

Como ya contó Mauricio Cantando en Letra P, las partidas de ATN siguen subestimadas. Los gobernadores nunca lograron que Milei las liquide en su totalidad, incluso cuando son para utilizar en distritos que tienen urgencias, pero el reclamo excede a los ATN.

Los gobernadores cuestionan que los impuestos de mayor recaudación, como Retenciones y Combustibles, no se coparticipen, mientras que los giros discrecionales quedan sujetos a partidas con distintos destinos. Entre las demandas también aparecen los acuerdos bilaterales, anuncios de inversiones y avales de deuda. El deterioro acumulado de las transferencias ayuda a explicar la presión de las provincias.

En este marco, el viaje de Milei a París funcionó como una señal política. Trece gobernadores acompañaron al Presidente en la Argentina Week y tuvieron encuentros con Milei, Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo. Santilli aseguró que se respetarían los acuerdos que surgieran de la mesa de negociación, mientras que Caputo escuchó los pedidos de recursos de los mandatarios.