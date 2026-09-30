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PARÍS BIEN VALE UNA MISA

Javier Milei se reúne con los gobernadores aliados en cancha neutral con la reforma electoral en agenda

El Presidente saldará la deuda del Argentina Week en Nueva York, cuando ninguneó a los mandatarios. ¿La cigüeña traerá la suspensión de las PASO?

Letra P | César Pucheta
Por César Pucheta
Los gobernadores se reunieron con Diego Santilli en París. Mañana verán a Javier Milei.&nbsp;&nbsp;

Los gobernadores se reunieron con Diego Santilli en París. Mañana verán a Javier Milei.  

Javier Milei recibirá a los gobernadores después de su discurso de apertura en la ceremonia de apertura en la Argentina Week. Los temas de agenda no trascendieron, aunque la confirmación del encuentro en París marca una diferencia sustantiva respecto del viaje que los mandatarios compartieron con el Presidente a Nueva York, donde no existieron instancias compartidas.

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Lucio Di Giuseppe

En horas del mediodía argentino y el atardecer francés de este miércoles, la comitiva que encabeza el Presidente aterrizó en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). También viajaron el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y la vicegobernadora de Córdoba, Miryam Prunotto.

Si bien ya hubo un cóctel y foto de familia en la Embajada Argentina en París y algunos mandatarios avanzaron en sus agendas particulares con empresas y organismos internacionales, la expectativa se concentra en la conversación que mantendrán con el Presidente, prevista para este jueves.

Como contó Lucio Di Giuseppe en Letra P, la Casa Rosada busca que la Argentina Week se convierta en el ambiente propicio para puntear con los jefes provinciales el proyecto de Presupuesto 2027 y encaminar la reforma electoral que le permita suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La Argentina Week en París, distinta a Nueva York

La confirmación de la reunión marca un cambio respecto a los días en que Milei y los gobernadores compartieron agendas en Nueva York, en marzo, justo en el viaje que marcó el principio del fin de Manuel Adorni en el gobierno libertario.

Gobernadores y funcionarios participaron del coctel en la embajada argentina en París.

Gobernadores y funcionarios participaron del coctel en la embajada argentina en París.

La versión estadounidense de la Argentina Week estuvo signada por la distancia entre la cúpula libertaria y los mandatarios provinciales, quienes aprovecharon la vidriera provista por la embajada pero prácticamente no tuvieron contactos con las máximas autoridades del Estado argentino.

Esta vez será diferente. Aunque no se confirmó la presencia de funcionarios en el encuentro con Milei, en Francia se encuentran algunos de los principales responsables de sostener el diálogo entre la Casa Rosada y las provincias, entre quienes que se destacan el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Toto Caputo.

Como no pudieron hacerlo en Nueva York, los gobernadores aprovecharán la oportunidad para conversar con ellos sobre los temas pendientes en las agendas de gestión compartidas. Se descuenta que también habrá lugar para la rosca política, hoy concentrada en la aprobación del Presupuesto y el calendario electoral 2027.

La agenda Javier Milei en Francia

La agenda oficial de la comitiva argentina comenzó con el cóctel en la embajada y continuará con los encuentros específicos que se sucederán al discurso de Milei, previsto para las 5.30 (hora argentina) del jueves. Por la tarde, el Presidente se trasladará al Palacio del Elíseo para mantener un encuentro privado con su par de Francia, Emmanuel Macron, que también ofrecerá una recepción oficial a la delegación argentina.

También participan ministros, gobernadores y referentes empresariales argentinos, franceses y europeos, entre ellos Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Gary Nagle, CEO de Glencore; Héctor Grisi, CEO de Santander; Margarita Louis-Dreyfus, presidenta de Louis Dreyfus Company; y Horacio Marín, CEO de YPF.

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