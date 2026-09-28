Los gobernadores aliados se suben al avión de Javier Milei en plena turbulencia del plan económico

Sin haber acreditado aún su licencia de piloto de tormentas, Javier Milei subirá este martes a su avión a 13 gobernadores dialoguistas justo cuando los mercados se muestran alterados y la credibilidad del plan económico del Gobierno empieza a flaquear en la calle y en los centros de poder. Un vuelo de riesgo para los mandatarios provinciales.

La Casa Rosada busca que la muestra Argentina Week de París sea el escenario de una serie de acuerdos que le permitan retomar el vuelo recto y nivelado y allanar el camino a su reelección. Por eso, se espera que el equipo de Milei aproveche el ambiente parisino para puntear con los jefes provinciales el Presupuesto 2027 y encaminar la reforma electoral que le permita suspender las PASO el año próximo.

Además de reunirse con Emmanuel Macron y encabezar actividades gubernamentales, económicas y empresariales para invitar al mercado europeo a invertir en Argentina , el Presidente buscará en París ordenar el frente interno, pero el viaje se da en el peor momento de la economía libertaria.

El paso del Presidente por New York la semana pasada no terminó saliendo como lo esperaban él y su ministro de Economía, Toto Caputo . Así lo reflejó el índice de riesgo país, que se sobrecalentó sobre el final de la semana y rompió el techo de los 600 puntos. Hasta hace no mucho, en Economía soñaban con perforar el piso de los 400.

Mientras Milei y Caputo defendían en Manhattan el modelo económico, en Argentina el INDEC reportaba otra suba de la pobreza y caída de la actividad. El Presidente relacionó la suba del riesgo país al paso de Axel Kicillof por la gran manzana, pero en el mercado creen que fue impulsada por las dudas que las turbulencias económicas le imprimen al proyecto de reelección violeta.

Javier Milei en la Bolsa de New York.

Al tanto, el Presidente y su ministro de Economía aclararon que el Banco Central está pertrechado para sostener el tipo de cambio con “una bazuca de reservas por U$S 75 mil millones”, según Milei. El mercado lo interpretó al revés y se preocupó, porque ve al Gobierno dispuesto a quemar los dólares para sostener el tipo de cambio barato y no habrá con qué pagar deuda.

Aunque no lo reconozca, Milei registra el peligro. No por nada dejó de decir que será reelecto por el éxito de su gestión. Ahora, dice que lo será porque lo mejor está por venir. Su mensaje no termina de penetrar: el fin de semana, JP Morgan redujo sus estimaciones de crecimiento de la economía argentina tras conocerse los sombríos datos del INDEC sobre la actividad.

El capítulo electoral de la negociación

Con ese frente de tormenta a cuestas, el avión de Milei igual logró subir entre sus pasajeros a trece gobernadores. Del Norte Grande viajarán Gustavo Sáenz, Leandro Zdero, Raúl Jalil, Carlos Sadir y Juan Pablo Valdé; de la Patagonia, Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck y Claudio Vidal; de Cuyo, Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego; y del centro, Jorge Macri y Rogelio Frigerio.

Más allá de los negocios para sus provincias que puedan cerrar en París, los gobernadores viajan con la esperanza de poder imponer sus condiciones en la negociación permanente con la Casa Rosada. A diferencia del Gobierno, no quieren cerrar aún la suspensión de las PASO porque aún no arreglaron nada a cambio y porque, además, no tienen la certeza de que les vaya a convenir.

Diego Santilli con los gobernadores del Norte Grande.

La incertidumbre económica y electoral, entonces, complica los planes del Gobierno. Para apurarlos, Diego Santilli y Lule Menem le ofrecen a los gobernadores despejar de riesgos sus procesos electorales locales. Es una oferta tentadora: 11 de los 13 que viajaron no tienen acuerdos con La Libertad Avanza y la tropa violeta tiene una potencia amenazante en sus provincias.

El menú de opciones es amplio: va desde un acuerdo formal con listas unificadas hasta una mímica de competencia con candidaturas violetas de baja intensidad. Los mandatarios provinciales escuchan y analizan, pero no terminan de confiar en las tropas provinciales de La Libertad Avanza, que se muestran poco encolumnadas con la Casa Rosada y quieren ir a la pelea.

Presupuesto 2027 y reelecciones, en agenda

Con ese panorama, la negociación por la suspensión o eliminación de las PASO parece una negociación de largo aliento que podría resolverse en sesiones extraordinarias o incluso durante 2027. Antes, los gobernadores están más interesados en negociar recursos en el marco del Presupuesto 2027. En dos semanas tendrán una cumbre en la sede porteña del CFI para discutir el tema.

Santilli lo sabe. Por eso apunta a sacar la ley de leyes y el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, clave para el renovado relato libertario, antes de fin de año. Son objetivos mesurados, pero alcanzables. Ya cumplió con el acuerdo de zonas frías y zonas cálidas y su compañero de gabinete, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sigue a paso firme con el proceso de nombramiento de jueces en todo el país.

Juan Bautista Mahiques con Ignacio Torres.

En ese sentido, el otro tema que interesa es el de las reelecciones provinciales. Son varios los gobernadores que quieren ir por otro mandato, pero necesitan luz verde de la Corte Suprema. Esa discusión se encadena con las negociaciones para completar el máximo tribunal, hoy con dos vacantes. El viaje a Francia es, entonces, la posibilidad de sellar más de un entendimiento entre la Casa Rosada y los gobernadores. Para eso, primero deberán abrocharse los cinturones y atravesar la turbulencia.