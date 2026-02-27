LA CULPA ES DEL OTRO

Axel Kicillof y Máximo Kirchner se tiran misiles tras la lucha por la vicepresidencia del Senado bonaerense

El gobernador quedó herido: dice que no le respetaron el acuerdo. La tropa de CFK acusa a un “sector minoritario del MDF” de querer romper.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

Minutos después de la sesión en la que Mario Ishii juró como vice primero -segundo en la línea de sucesión de Kicillof detrás de Verónica Magario-, el MDF hizo saber su malestar por cómo se dio la discusión que retrasó el llamado casi nueve horas del horario estipulado. El kicillofismo quería para ese lugar a Ayelén Durán, la senadora larroquista. Su entorno señaló que “La Cámpora rompió el acuerdo”.

Este viernes, el kirchnerismo hizo saber que los lugares se repartieron según la representación de cada tribu del peronismo y que fue a través de un acuerdo, “al igual que como se hizo en el PJ”. Además, apuntaron contra un sector del MDF que es el que “siempre está buscando la ruptura”. Los dos sectores se mostraron inflexibles en la negociación que dejó herido al gobernador.

Ishii
Mario Ishii juró como vicepresidente primero del Senado.

La bronca de Axel Kicillof

Pasada la medianoche, cerca de Kicillof sostuvieron que nunca hubo un acuerdo, que Gobernación tenía su candidata para la vicepresidencia primera, pero que los votos para terminar de definir cualquier disyuntiva los tiene el sector que responde a CFK y que por eso logró imponer la mayoría.

“Rompieron el acuerdo, los vices anteriores fueron (Alfredo) Fisher y (Luis) Vivona (consensuado con Leonardo Nardini) por decisión de Axel”. Pero no quedó ahí. El kicillofismo se enfureció porque argumenta que respetó “el cierre de Diputados y ellos incumplieron en Senadores”. Y lanzó un dardo venenoso: “Lo que le dieron a Mauricio Macri y a Javier Milei (que pudieran decidir su vicepresidente de la cámara) se lo negaron a Kicillof".

El kirchnerismo se desmarca

El sector conducido por CFK, que logró quedarse con la vicepresidencia en juego y la jefatura del bloque de UP a través de Sergio Berni, sostuvo que sí hubo un acuerdo con la otra parte. “Al igual que hicimos con el PJ, nos pusimos de acuerdo para ver cómo todos juntos enfrentamos a Milei”, señalaron. Además, explicaron la resolución de las negociaciones con números: “El espacio de CFK tiene 15 senadores, Axel 6 y Massa 3, en ese orden quedaron las vices”.

Axel Kicillof legislatura
Axel Kicillof promulgó la ley de endeudamiento

Pero apuntaron especialmente a un sector del kicillofismo. La tropa cristinista dijo que el gobernador envió dos personas para la negociación (Mariano Cascallares y Verónica Magario), “que pueden dar fe de que no se rompió ningún acuerdo y que lo que se hizo, en armonía y conjuntamente, fue para seguir avanzando en un peronismo unido contra Milei”. Allí apuntaron contra “un sector minoritario del MDF que siempre está buscando la ruptura e invalidando todo tipo de acuerdo”. Por último, aclararon que “Cristina no está en una pelea con Kicillof. Está trabajando todos los días desde su proscripción y su detención ilegal para fortalecer la unidad” del peronismo.

Así quedaron las autoridades del Senado

Como contó Letra P, Ishii se quedó con la vicepresidencia primera, Durán con la segunda, Gonzalo Cabezas (LLA) con la tercera, Valeria Arata (FR) con la cuarta, Alex Campbell (PRO) con la quinta y el peronista Germán Lago (FP) con la sexta. Además, asumieron sus funciones las senadoras Roxana López (FP) y Marisa Pirillo (LLA) en reemplazo de Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela respectivamente, que pidieron licencia en diciembre.

La vicepresidencia primera del Senado es el lugar más importante en la línea de sucesión en la gobernación que, de acuerdo con el orden constitucional, empieza con la presidencia del Senado, hoy en manos de la vicegobernadora Magario, y sigue por la vice primera. También juró como Prosecretario administrativo Gustavo Soos, en lugar de Martín Di Bella, y Mariano Ríos reemplazará al fallecido Luis Lata como Secretario legislativo.

