Maximiliano Pullaro y Guillermo Francos se repartieron flores y palos en la cumbre de intendentes en Rosario

En privado, Pullaro cuenta que se lleva bien con Francos. Le valora su disposición a escuchar. Es lo que le reconoció públicamente: “Agradecerte Guillermo por tu escucha permanente, por más que no coincidamos en muchas cosas”, le dijo el gobernador. “A Argentina le hace falta que los que no tenemos la misma mirada nos escuchemos, y en vos encontramos a una persona que nos dice 'no hay plata' pero que nos escucha”. Palo y zanahoria.