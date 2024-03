Los gobernadores de la Región Centro condicionan el Pacto de Mayo: retenciones y biocombustibles no se tocan

Las retenciones, el biocombustible y las economías regionales fueron los tres temas que empuñaron de manera alineada para marcarle la cancha al Gobierno de cara a este viernes cuando tengan el primer encuentro en la Casa Rosada. "Con una agenda tributaria y política no alcanza, tiene que estar la productiva sobre la mesa", le dijo a Letra P el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro .

Puntualmente sobre la ley ómnibus, confesó que no sabe si el Ejecutivo presentará el mismo proyecto o con modificaciones. “Estaremos a favor de algunas cuestiones, pero siempre defenderemos a Santa Fe : no tocar retenciones, menos a la industria que exporta, y defender el biodiesel, porque generamos el 86% de lo producido en el país”.

Con todo, son las retenciones la punta de lanza de los tres gobernadores. “El punto de conflicto más fuerte fue mí posición de no aumentar los derechos de exportación porque incluso iba al valor agregado de alimentos y maquinaria. En esta recesión nos sacaría toda competitividad. Las retenciones en algún momento tienen que salir”, sostuvo Llaryora.

Rogelio Frigerio Maximiliano Pullaro Expoagro 2024 (2).jpeg Frigerio y Pullaro abiertos a la discusión del pacto que propone Javier Milei

En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, fue por el discurso clásico y siempre bien recibido en la Expoagro. “Hay que sacarle la pata de arriba de la cabeza al campo”. “Estoy de acuerdo en el norte que lleva el Presidente, pero en algunas cuestiones me he opuesto, como el incremento de retenciones en las economías regionales. Ese no es el camino”.

La convocatoria de Javier Milei

El gobierno de Javier Milei convocó a todos los gobernadores a una reunión en Casa Rosada este viernes con el objetivo de "establecer los pasos a seguir para la firma del 'Pacto de Mayo'". Así lo anunció la Oficina del Presidente luego de la reunión entre el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Guillermo Francos.

"El Gobierno sostiene su compromiso de dialogar con los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la CIudad en busca de los acuerdos necesarios para abandonar las recetas del fracaso y retomar la senda de la prosperidad, el crecimiento y el desarrollo de nuestra Patria", resaltó el escrito difundido este lunes.