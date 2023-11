El futuro ministro de Interior del presidente electo Javier Milei , Guillermo Francos , entró en contacto con el próximo gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , y lo invitó a una reunión prevista para este lunes en Buenos Aires. Se trata del primer puente que se entabla entre un actor político mileista y el radical. No obstante, a la par del diputado santafesino, parte de un equipo ministerial ya entabló diálogo con las cabezas del gobierno nacional entrante.

No solo Pullaro se acercó al universo Milei en las últimas horas. Los puentes también se extienden a su gabinete. Es el caso de futuro ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico , quien este martes tendrá un primer contacto institucional con el futuro titular de Vivienda mileista, Ricardo Inti Alpert . Al senador le toca congeniar con una de las carteras que Milei quiere podar. Nada fácil.

Otra agenda

A Pullaro rápidamente le cambió la agenda. Sin dramatizar, entró en alerta por dos razones similares, pero de distinto alcance. Una, de fronteras adentro: el crítico estado en el recibe las cuentas del Estado provincial. La otra, de superior nivel: ¿cómo convivir con Milei si efectivamente paraliza obra pública y lleva a cabo las reformas de fondo que promete? Y algo más, ¿cómo contiene a intendentes y comunales de la turbulencia inevitable que se avecina?

La preocupación de toda la dirigencia santafesina quedó de manifiesto el viernes pasado en el cónclave que agrupó a Unidos alrededor de Pullaro y el próximo ministro de Hacienda Pablo Olivares. “Este miércoles nos entregan el diploma a las autoridades, ¿y si lo devolvemos?”, chisteó un intendente del sur de la provincia para descomprimir un panorama complejo.

“El déficit es importante”, se puso serio otro intendente ante la consulta de Letra P. El gobernador Omar Perotti asumió con una masa salarial a su favor y se retira con dos en contra. Ese es el mensaje de herencia que utiliza Pullaro. Dentro de un marcado grado de incertidumbre, el Presupuesto 2024 viene con retoques en impuestos y tributos; y las localidades podrán disponer de un fondo especial de hasta 20 mil millones de pesos para afrontar haberes y medio aguinaldo en diciembre. No es un gesto para cualquiera, solo para aquellos que puedan demostrar y acreditar que no disponen de los fondos para pagar.

Son los primeros gestos de conducción del gobernador electo. Contiene, pero demanda. Sin azote, pero con rigurosidad. Sabe que el vínculo con Milei no será sencillo, pero también sabe que las personas que lo pusieron en la Casa Gris son sus mismos votantes. No hay que tirar de la piola. “Yo también me siento un actor del cambio que se votó el domingo”, le aclaró a un medio porteño de tinte progresista entre semana.