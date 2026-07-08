Martín Llaryora no va a Tucumán y deja a Manuel Calvo como nexo con la Casa Rosada

Martín Llaryora no estará en la nutrida foto de gobernadores que rodearán al presidente Javier Milei en Tucumán , en la vigilia por el 210° aniversario de la Independencia. La decisión combina la prioridad por la agenda local, que este 9 de julio tendrá dos escalas en el sur de Córdoba , y la necesidad de administrar los gestos hacia la Casa Rosada .

El gobernador recibió la invitación de su par Osvaldo Jaldo , que rechazó argumentando que no puede ausentarse de los actos que las municipalidades de Huinca Renancó y Río Cuarto prepararon para la ocasión. El apego a las actividades locales tiene su correlato con el objetivo mayor: fidelizar gestión y votos rumbo a la reelección en 2027.

La pata política institucional en Tucumán estará representada por la vicegobernadora Myrian Prunotto . Sin embargo, que el ministro de Gobierno, Manuel Calvo , sea el otro embajador cordobesista a la vigilia patria, no es un detalle menor si se lo pone en contexto.

El exvicegobernador de Juan Schiaretti fue designado por Llaryora como el responsable del vínculo político con el poder central. En concreto, con el ministro coordinador Diego Santilli .

Con el Colorado se conocen hace muchos años y hablan diariamente. Calvo mostró en público una expectativa alta por los acuerdos políticos que vendrán con la tropa libertaria. Algunos deberán darse en el Congreso , con el debate de la reforma política y el nuevo régimen de subsidios por zona fría. Otros, en el orden de la política electoral.

Manuel Calvo y Myrian Prunotto, enviados de Martín Llaryora a la vigilia de la Independencia de Tucumán

Con respecto a la PASO, el cordobesismo ya expresó que apoyaría otra suspensión. Llaryora no tiene el problema de otros gobernadores que cuentan con esa herramienta de selección de candidaturas en sus provincias. Las colectoras son otro tema más espinoso y no reúnen consenso. Con zona fría no habría grises y el cordobesismo espera un guiño directo.

Amor con amor se paga

La colección de gestos se dosificará conforme a las respuestas y hechos de gestión recibidos. La agenda de temas del gobierno de Córdoba que reposa en el escritorio de Santilli antecede al buscado pacto de no agresión de los reeleccionistas.

La lista es ancha y empieza con los aportes del tesoro nacional (ATN) que están en negociación, que se sostenga el flujo de aportes de Anses a la Caja de Jubilaciones de la provincia, autorizaciones para créditos para obras, entre otros puntos. Si bien el cordobesismo cree que se abrió una nueva etapa con el gobierno tras la salida de Manuel Adorni pide pruebas concretas de buena fe y gestión.

Diego Santilli con gobernadores después de asumir como ministro coordinador del gabinete de Javier Milei

Si bien la visita de Prunotto y Calvo a Tucumán será 100% institucional, ya que no están previstas reuniones políticas, queda claro que cada paso será calculado y que se evitará dejar el vacío.

Letra P consultó a fuentes del gobierno local si está prevista una reunión mano a mano con Santilli y Llaryora, pero no está en agenda.

Martín Llaryora mantiene el plan territorial

El gobernador mantendrá la agenda tal como estaba previsto, según confirmó Calvo la mañana de este miércoles en LV16, medio de Río Cuarto.

El ministro de Gobierno ratificó que la comitiva en Tucumán buscará "respetar la institucionalidad" mientras Llaryora prioriza el sur provincial, donde anunciará las sedes de la Universidad Provincial en Huinca Renancó y Villa Huidobro, y recorrerá la obra de la Circunvalación en Río Cuarto junto al intendente local Guillermo de Rivas.

Martín Llaryora y Guillermo de Rivas en el obrador de Río Cuarto

A la par de los gestos institucionales, Calvo volvió a mover el semáforo cordobesista . "Con Santilli, se abre una nueva etapa que permite tener un interlocutor válido con la Nación", dijo y enseguida reclamó medidas de reactivación económica. "Apostamos a que la macroeconomía funcione, pero necesitamos que gire la rueda de la microeconomía. Los puestos de trabajo se pierden de a miles y se recuperan de a uno", reprochó.

El sur cordobés es un punto del mapa provincial estratégico para el 2027. No sólo por el volumen electoral -la capital alterna es Río Cuarto-, el polo productivo y empresarial de la zona, sino también porque es un territorio difuso para el cordobesismo. Allí, Luis Juez, como candidato de Juntos por el Cambio en 2023, se impuso en todos los departamentos del sur con excepción de Roque Saénz Peña.