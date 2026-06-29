Maximiliano Pullaro considera positivo el ascenso de Santilli, pero avisa: "Hay cosas que no dependen de él"

Diego Santilli y Maximiliano Pullaro se encontraron en la competencia del Turismo Carretera en Rafaela, Santa Fe, el pasado 21 de junio.

La Casa Gris recibió con un optimismo muy mesurado la llegada de Diego Santilli a la jefatura de ministros del Gobierno en reemplazo del atribulado Manuel Adorni . Cerca del gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , señalan que “la designación es positiva”, pero se atajan: “Hay cosas que no dependen de Santilli”.

El Colorado es, claramente, una figura mucho más amigable para el gobernador santafesino que el caído en desgracia Adorni. Así lo hacen saber: “Maxi conoce a Santilli antes de que Javier Milei conozca a Santilli”.

“Hay una relación y desde que (Santilli) llegó al Gobierno se abrió una instancia de diálogo que se había perdido desde la salida de Guillermo Francos ”, agrega una voz del primer anillo de Pullaro.

Como contó en enero Pablo Fornero en Letra P , Pullaro y Santilli fueron aceitando un vínculo de ida y vuelta, donde el hughense pudo imponer algunos tiempos y condiciones. Ninguna foto por la foto misma, sí pedidos de resultados concretos.

En abril, ese vínculo maduró su primer fruto carnoso: Santa Fe y la Casa Rosada anunciaron un trabajoso acuerdo para que la provincia vuelva a recibir adelantos a cuenta del déficit de su Caja de Jubilaciones, un reclamo de entre $1,5 y $2 billones que tuvo ásperas negociaciones y hasta presentaciones en la Corte Suprema.

El paraguas abierto en Santa Fe

Claro que el solo ascenso del todavía ministro del Interior no implica, en principio, para la Casa Gris, la esperanza de un cambio radical -valga el término- en la sinuosa relación entre Pullaro y la Casa Rosada. “Hay cosas que no dependen de Santilli”, advierten, “y es que se pueda cumplir con los compromisos”.

“En eso, durante los primeros dos años el Gobierno no fue cumplidor con los santafesinos. Cada vez delegan más responsabilidades nacionales a la provincia y sin transferir recursos”, se lamentan cerca del gobernador. Justamente, una de las principales banderas de reclamo que ondea el gobierno de Pullaro tiene que ver con el estado de las rutas nacionales que recorren la provincia. Hay allí un campo fértil que, cada tanto, la Casa Gris explota, incluso con polémicos carteles que aclaran quién es responsable de mantener el asfalto.

carteles rutas santa fe 01

De todos modos, insisten, “los pocos acuerdos que se pudieron realizar con Santilli desde que llegó, se cumplieron”.

El sueño de la tercera vía

Claro que el encumbramiento de Santilli no opera solamente en el ámbito de la gestión y la reconstrucción de puentes rotos, o al menos dañados, después de tres meses del escándalo Adorni en prime time.

En rigor, no deja de tratarse de otra figura del PRO, una más, que la gestión libertaria ubica en un rol gravitante en el gabinete. ¿Cuánto se angosta el carril por el que Pullaro pretende construir una alternativa no peronista que enfrente a Milei en 2027 y trate de meterse en el ballotage, con el expresidente Mauricio Macri de socio, para recuperar lo que fue Juntos por el Cambio?

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Busca exhibir otro estilo de gestión y conducción, con guiños a la tradición política de Alfonsín



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@pfornero pic.twitter.com/fxZfwp9amf — LETRA P (@Letra_P) June 21, 2026

Cerca de Pullaro dicen dos cosas: la primera, que nunca hablaron de una “tercera alternativa" o "tercera vía”. “Al actual rumbo le falta gestión, le falta plan de desarrollo productivo. Queremos orden y desarrollo”, amplían.

Lo otro que sostienen es que el ascenso de Santilli no nubla esa construcción que imagina Pullaro. “El Gobierno no interpreta la idea del desarrollo, no cree en la importancia de tener infraestructura para el desarrollo, no ve como clave tener un proyecto de mejorar la infraestructura de energía, vial, portuaria,etc. No lo tiene en agenda”, apuntan.

Construir esa alternativa o, por el contrario, formar parte del scrum de gobernadores que pacten gobernabilidad, es decir, votos en el Congreso, a cambio de una promesa de no agresión con listas violetas en sus territorios en 2027, parecen ser el acotado menú que tiene Pullaro por delante. La respuesta necesitará tiempo.