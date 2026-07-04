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Maximiliano Pullaro quiere incluir el déficit de la Caja de Jubilaciones en el plan canje de deudas con Milei

Quiere que el adelanto de coparticipación de hasta 400 mil millones no sea reembolsable para cobrarse un año de financiamiento previsional de la Nación.

Letra P | Gustavo Castro
Por Gustavo Castro
Maximiliano Pullaro quiere incluir el déficit de la Caja de Jubilaciones en el plan canje de deudas con Milei

Maximiliano Pullaro quiere incluir el déficit de la Caja de Jubilaciones en el plan canje de deudas con Milei

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Letra P | Gustavo Castro
Gustavo Castro
Maximiliano Pullaro junto a su ministro de Economía, Pablo Olivares, encargado de negociar con Diego Santilli.

Maximiliano Pullaro junto a su ministro de Economía, Pablo Olivares, encargado de negociar con Diego Santilli.

Es que, en la práctica, un adelanto de coparticipación es, para la provincia, endeudamiento, si bien de corto plazo: se debita en cuotas durante el mismo año. La idea de la Casa Gris es que la Nación no debite las cuotas y continúe girando los fondos. De esa manera, el anticipo de hasta 400 mil millones se volvería no reembolsable. Si llegara a cuajar el plan, constituiría ciertamente una novedad. “La política es el arte de lo posible”, sostuvo el responsable de Hacienda.

La chance de saldar la deuda previsional

De avanzar la propuesta, en la Casa Gris ya tienen fichadas las deudas nacionales a compensar. La primera, por magnitud, es el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. El incumplimiento total o parcial de ese compromiso, establecido en sucesivos pactos fiscales, es motivo constante de fricciones entre la Casa Rosada y las jurisdicciones que no transfirieron sus sistemas previsionales en la década del ’90.

En la era Milei, esas transferencias se redujeron a cero. Según datos oficiales de la provincia, en 2025 el aporte de la Nación a la Caja santafesina debería haber sido de $311.900 millones, en números redondos. La cifra empalma bien con los hipotéticos $ 400.000 millones de adelanto de coparticipación.

De acuerdo a los últimos registros disponibles, el acumulado de 2026 por ese concepto hasta mayo inclusive es de $ 106.589 millones. En ese mismo mes, Santa Fe debería haber cobrado la primera de las 12 cuotas de $ 10.000 millones cada una como pago a cuenta por el financiamiento nacional del déficit de la Caja, acuerdo firmado en abril por Pullaro y la ministra Sandra Pettovello.

Otras deudas

Además del déficit previsional, que se lleva la parte del león, en los despachos oficiales santafesinos también ponen en carpeta otras acreencias que tiene la provincia con la Nación. Puntualmente dos: mantenimiento de presos federales en cárceles locales y compensaciones a las jurisdicciones subnacionales previstas en los pactos fiscales.

En el primero de los casos, el reclamo también tiene larguísima data. Al respecto, conviene recordar un dato: recién en diciembre de 2024 se inauguró la penitenciaría nacional de Coronda, que empezó a estar efectivamente operativa meses después. Antes de ese momento, todos los presos por delitos federales de Santa Fe se alojaban en penales provinciales, sin que el Estado central aporte los recursos para su sostenimiento.

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro junto al ministro de Economía Toto Caputo. La reforma laboral, un punto de debate.

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro junto al ministro de Economía Toto Caputo. La reforma laboral, un punto de debate.

En relación al segundo punto, el planteo surge a partir del encendido de la licuadora de Luis Toto Caputo a transferencias automáticas no incluidas en la coparticipación federal. Son compensaciones nacionales previstas en los Consensos Fiscales, cuyo monto se ajusta periódicamente por inflación. Si esa actualización se demora, como viene ocurriendo este año, el flujo se reduce en términos reales. Dicho de otro modo: Milei mantiene el superávit fiscal con plata de las provincias.

La política de Maximiliano Pullaro

En la Casa Gris tienen en claro que la propuesta de contabilizar un adelanto de coparticipación como elemento de canje por las deudas de la Nación escapa incluso a la formalidad legal del instrumento. No obstante, también consideran que la creatividad que exige la época está fuera de cualquier escala normal.

Aún con un escepticismo bastante pronunciado, en Santa Fe no descartan tener éxito en la jugada. Las razones son políticas, no técnicas. Por un lado, Pullaro es uno de los jefes provinciales dadores de gobernabilidad en el Congreso, aún con mirada crítica. Por el otro, el camino del anticipo financiero para cobrar deudas, en tanto mecanismo discrecional, le permitiría evitar al Gobierno tener que compensar también a su archienemigo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

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