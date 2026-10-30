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PLATA EN MANO

El gobierno de Santa Fe presentó el Presupuesto 2027: $18,9 billones, equilibrio fiscal y guiño al campo

El plan de gastos prioriza infraestructura, seguridad, educación y salud. Ahorro por $2,27 billones. El Fondo de Infraestructura Agropecuaria, la novedad.

Por Letra P | Periodismo Político
El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, presentó el proyecto de Presupuesto 2027

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, presentó el proyecto de Presupuesto 2027

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, presentó el proyecto de Presupuesto 2027, que contempló recursos y gastos por casi $18,9 billones y un superávit financiero de $919 millones. La iniciativa plantea el equilibrio fiscal, la austeridad y la eficiencia operativa como ejes para sostener la inversión pública y los compromisos del Estado provincial.

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Mauricio Cantando

La propuesta establece dos objetivos centrales: mantener las cuentas equilibradas y preservar los pilares distributivos de la gestión. Bajo la premisa de “hacer más con los mismos recursos”, el Ejecutivo provincial proyecta un esquema de administración que prioriza el control del gasto corriente y sostiene la inversión de capital. El ahorro previsto para 2027 asciende a $2,27 billones.

Las proyecciones macroeconómicas utilizadas para calcular los recursos y gastos tomaron como referencia las variables incluidas en el Presupuesto nacional. El escenario provincial estima un crecimiento económico del 4%, una inflación del 21,1%, una variación interanual de precios del 18% y un tipo de cambio de $1.847 por dólar.

Presupuesto 2027: las áreas prioritarias y la obra pública

Entre los sectores que concentran las principales partidas aparecen seguridad, educación, infraestructura productiva, obras públicas y salud. Según la presentación del Ministerio de Economía, los recursos previstos alcanzan los $3,98 billones para Educación, $2,34 billones para Seguridad, $2,13 billones para Obras Públicas y viviendas, $1,92 billones para Infraestructura Productiva y $1,80 billones para Salud.

En materia de obra pública y transferencias de capital, el proyecto asigna $2,13 billones. Entre los organismos y programas incluidos figuran el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Provincial de Vialidad, el área de Vivienda y Urbanismo y la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo (ACEFE).

La planificación incorpora intervenciones de distinta escala, entre ellas el Hospital Regional Sur de Rosario, el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe y la construcción de nuevos puentes. Estas iniciativas formaron parte de la estrategia provincial para sostener la infraestructura y acompañar el desarrollo productivo.

En el área sanitaria, el presupuesto contempló una partida de $55.143 millones para la compra de medicamentos. Olivares explicó que el Estado provincial debió afrontar la sustitución de insumos que anteriormente llegaban a través de programas nacionales. También señaló que aumentó la demanda sobre el sistema público por las dificultades de cobertura y la reducción de prestaciones de empresas de medicina prepaga y obras sociales.

Fondo agropecuario, un guiño al campo

Otra de las novedades es la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria, que cuenta con una asignación de $38.342 millones. El mecanismo establece que la totalidad de los recursos recaudados por la provincia a través del Impuesto Inmobiliario Rural se destinará a obras para el sector agropecuario.

Pullaro, el gran ganador de las PASO; en una recorrida de campaña por zonas rurales.

Pullaro, el gran ganador de las PASO; en una recorrida de campaña por zonas rurales.

El fondo quedará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo y busca vincular la contribución tributaria del campo con inversiones en infraestructura. La iniciativa apunta a fortalecer las condiciones de producción y mejorar los servicios necesarios para la actividad agropecuaria.

Deuda pública, superávit y relación con la Nación

Otro de los ejes de la presentación es el cumplimiento de las obligaciones vinculadas al crédito público. Según los datos difundidos por la cartera económica, entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, Santa Fe canceló deuda por $338.884 millones. El monto acumulado previsto hasta diciembre de 2027 asciende a $568.370 millones.

Olivares también destacó que durante 2026 la administración provincial no utilizó el financiamiento autorizado. Según explicó, esa decisión forma parte de una política de manejo responsable de los recursos y contribuyó a mejorar la calificación crediticia de la provincia.

En ese contexto, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro sostiene que la reducción del endeudamiento y el cumplimiento de los compromisos financieros permitieron preservar la capacidad de inversión del Estado. La administración provincial presentó el equilibrio fiscal como una condición para sostener las políticas públicas y ejecutar obras.

En cuanto a los recursos de origen nacional, el proyecto mantiene el criterio utilizado durante el ejercicio anterior para calcular los aportes correspondientes a la provincia. Entre ellos se incluyen las transferencias vinculadas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por el déficit de la Caja de Jubilaciones, un componente relevante de la relación financiera entre la Nación y Santa Fe.

El proyecto será remitido a la Legislatura provincial e ingresará por el Senado para iniciar su tratamiento parlamentario. Por otra parte, Olivares anticipó que la propuesta de Ley Tributaria 2027 sería presentada durante las semanas siguientes. El funcionario señaló que el texto se encuentra en su etapa final de elaboración y adelantó que no contemplaría aumentos de la carga tributaria, además de mantener los beneficios fiscales vigentes.

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