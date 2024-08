Mauricio Macri en Entre Ríos: de las milanesas con Javier Milei al tiro por elevación a Martín Menem

Este jueves, en Paraná, Macri tuvo como coprotagonista a María Eugenia Vidal , la nueva referente del think tank amarillo, quien es secundada por la diputada Silvia Lospenatto .

El salón Urquiza del hotel Maran, ubicado en la zona más coqueta de la costanera de la ciudad entrerriana, fue testigo del ir y venir de los referentes más importantes del macrismo. El anfitrión Rogelio Frigerio, el chubutense Nacho Torres, la santafesina Gisela Scaglia, el exministro de Modernización Andrés Ibarra, Ritondo y Vidal compusieron la primera fila. El que se la perdió fue Jorge Macri: ocupado en la negociación con la Casa Rosada por los subsidios a los colectivos, salió por video grabado.

El vínculo con Javier Milei

El encuentro amarillo estuvo desprovisto de carga política y se enfocó en el know how que tiene el PRO para ejercer el poder. El mantra que destacaron los organizadores fue que el macrismo sabe gobernar y está a disposición de ayudar al gobierno de La Libertad Avanza, pero sin desplegar los misiles teledirigidos al entorno presidencial. Se notó una decisión de bajarle el tono a la pelea de alto vuelo, al punto tal que el evento ni siquiera fue transmitido vía streaming.

En su discurso de cierre, entre recuerdos y mensajes en contra de la rosca, Macri se permitió algunas pocas críticas, que charla “en esas cenas con milanesas o entrañas con puré que se conocieron”, en referencia a sus últimos encuentros con Milei en la quinta de Olivos. Por ejemplo, que “la idea sin fecha no existe, hay que machacar” o “la diferencia entre invertir y gastar: lo que se gasta se va y lo que se invierte vuelve”.

PrimeraFilaPensar.jpg La primera fila del acto de la Fundación Pensar, con Mauricio Macri a la cabeza.

Sin embargo, de la intervención de Macri surgió el que parece ser su nuevo objetivo: Menem. “La Cámara de Diputados tiene su lógica en particular, hay que saber conducirla, es otra de las cosas que charlo con el Presidente”, dijo el fundador del PRO. Lo miraba atentamente Ritondo, el diputado al que quiso y quiere imponer como presidente de la cámara baja. “Yo fui un pésimo diputado, pero entendí la lógica, entendí que se hacen cosas importantes ahí”, valoró.

Rápido, el expresidente volvió a su moderación estratégica. Dijo, por ejemplo, que la postura del PRO es de “absoluta generosidad” y aseguró “no le pedimos nada a Milei”, solo “ofrecimos nuestra colaboración”. Hasta se la agarró con los que leen críticas a la Casa Rosada en los informes mensuales de la Fundación Pensar: “Son lecturas superficiales que generan problemas donde no tiene que haber”, sostuvo.

La nueva Fundación Pensar, el semillero

Tras la derrota en las últimas elecciones, Macri decidió recalcular y volver a las bases. En ese plan de acción se enmarca el relanzamiento de la Fundación Pensar, no sólo para mostrar músculo técnico sino también para crear un semillero. “Los que quieran sumarse y tengan dudas de si somos la casta, pueden empezar por acá”, donde van a ver, según él, que en su partido se hace “lo correcto, no lo conveniente ni lo políticamente correcto”.

El think tank PRO le sirve también al expresidente para mostrar contenido, propuestas, y mostrarse como algo más que un killer político. “La rosca es divertida, pero hay que tener capacidad, hay que leer”, llegó a decir. En esa línea, destacó a sus gobernadores –“son un salto de calidad potencial para sus provincias”- y a Lospenatto –“está haciendo escuela en el Congreso, la siguen muchas”-. Ese mimo fue leído en clave empoderamiento de cara a la reunión de referentes del bloque PRO en la Casa Rosada. Lo mismo el palito a Menem, que en diciembre deberá revalidad su puesto mientras Macri le quiso dejar en claro la semana pasada a Milei cuánto lo necesita para aprobar sus proyectos en el recinto de Diputados.

TorresFrigerioScaglia.jpg El panel de Nacho Torres, Rogelio Frigerio y Gisela Scaglia, la previa a Mauricio Macri.

Mauricio Macri, medido por todos lados

El tono medido de Macri también se replicó en el auditorio. Vidal fue de las pocas que hizo medios y eligió la mesura para referirse al gobierno nacional. El objetivo siempre fue concentrarse en Pensar y nada más que en Pensar.

Pero no sólo para reflexionar sobre el vínculo con La Libertad Avanza, sino también para naufragar la interna que sacude al PRO. Porque si bien no asistió dirigencia de Patricia Bullrich, del lado de los presentes no hubo dardos hacia los rivales internos que revisten en la tropa de la ministra de Seguridad. La primera fila estuvo plagada de las figuras más importantes del macrismo, pero siempre concentradas en acompañar el tono pacífico del evento.