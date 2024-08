Antes de la cumbre en Paraná, María Eugenia Vidal reclamó "mecanismos de coordinación" entre el PRO y LLA

Live Blog Post

La Justicia falló en contra de Alberto Fernández y se podrán seguir difundiendo sus videos

La jueza María Eugenia Capuchetti rechazó el pedido del expresidente Alberto Fernández de prohibir la difusión en redes sociales y medios de comunicación de contenido que implique invadir su privacidad o "involucre a mujeres" después de que Infobae publicara videos de la periodista Tamara Pettinato en el despacho presidencial.

Capuchetti consideró este miércoles que el pedido era "impreciso" y que podría "afectar la libertad de expresión y de prensa". En el fallo explicó que el exmandatario no logró "demostrar la verosimilitud en el derecho invocado, ya que, al momento de realizar su presentación, no indicó cuál sería el objeto de la medida cautelar, sino que tan sólo se limitó a expresar manifestaciones genéricas en torno a que no se divulgue información personal que involucre a mujeres ”.