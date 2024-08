El entorno de Javier Milei no da por terminada su pelea con Mauricio Macri

Hay un sector del oficialismo que augura que Macri, frustrado por no haber podido correr a Santiago Caputo de la mesa chica presidencial, luego de atacar en público al "entorno" de Milei, decidió esmerilar a otros funcionarios, como María Ibarzábal , la secretaria de Planeamiento Estratégico muy cercana al asesor, por haber sido culpable de las tres derrotas consecutivas del Gobierno en el Congreso la semana pasada.

Otro grupo de la administración libertaria estima que el presidente del partido amarillo volverá a explicitar sus diferencias con Caputo: " El problema para Mauricio no es Guillermo Francos ni ningún otro, es Santiago, que no le da nada de lo que pide desde que asumieron", defienden al arquitecto del relato mileísta en la Casa Rosada.

Es por eso que en Balcarce 50, quizá con mayor énfasis en los alrededores del Salón de los Próceres donde funciona la maquinaria de comunicación libertaria, estarán mirando con atención el discurso de Macri este jueves en Paraná en el evento de Fundación Pensar, el think tank macrista. En su última aparición pública en La Boca, el exmandatario apuntó contra "el entorno" del Presidente, en alusión a Caputo y a Karina Milei.

La última cena de Javier Milei y Mauricio Macri

Según pudo saber Letra P, en la última cena entre ambos, hubo un buen clima de conversación, sin una agenda particular. La cita contrasta con la del jueves pasado, cuando Macri vio a Milei horas después de que el bloque PRO rechazara en Diputados el DNU que le otorga a la SIDE, que administra Caputo, unos $100 mi millones para gastos reservados.

multimedia.normal.94028d21fb96fe3e.TWFjcmlfbm9ybWFsLndlYnA=.webp Javier Milei y Mauricio Macri, en la previa de las elecciones del 2023.

Si bien no trascendió si las políticas de inteligencia fueron parte de la conversación en la residencia presidencial de este martes, en la Casa Rosada dieron a entender que hasta tanto Macri no baje la orden a sus senadores de acompañar el DNU no habrá nuevas instancias de negociación política entre ambos sectores.

"Hasta que no nos den los 100 palos verdes que no cuenten con nosotros", se escuchó decir, ofuscado, a un funcionario de diálogo cotidiano con el jefe de Estado. Si la cámara alta rechaza también el decreto en el recinto, Caputo se quedará sin fondos que la oposición sospecha que ya comprometió en su mayor parte.

La enseñanza de Tyrion Lannister

El entorno presidencial no sólo ve con desconfianza a Macri. Con Caputo de viaje, la interna libertaria estalló la semana pasada mostrando que LLA es un polvorín.

Fanático de Game of Thrones, Caputo copió una estratégica decisión de la serie de HBO antes de emprender sus vacaciones. El asesor le informó a cada integrante del gabinete un destino distinto al que iría con su familia, para identificar quién filtra información a la prensa: por ejemplo, a unos les dijo que pasaría unos días en Bariloche y a otros en Ushuaia.

Fue lo que hizo Tyrion Lannister mientras oficiaba de Mano del Rey, cuyo prendedor que simboliza ese estatus portaba el propio Caputo en los pasillos de la Casa Rosada en mayo. El personaje de ficción descubrió que el "topo" era Meñique, uno de sus rivales en la mesa de consejeros. El asesor de Milei cree que fue Sandra Pettovello, con quien mantiene una silenciosa pelea envuelta en acusaciones cruzadas que involucran tanto a los organismos de inteligencia, que la ministra sospecha que la espían de manera ilegal.

La ministra, sostenida en varias oportunidades por el propio Milei, fue, además, uno de los vínculos de Macri en los tiempos en que el expresidente dejó de hablar con Caputo, en medio de las semanas más tensas entre el PRO y LLA. Pettovello, además, es señalada por otros colegas por ser la persona que filtra datos de las reuniones de gabinete.