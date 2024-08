Mauricio Macri reaparece con críticas sutiles a Javier Milei y sigue en guerra con el entorno presidencial

Frente a la cúpula del PRO, en Paraná, Macri sostendrá que el problema con La Libertad Avanza (LLA) "lo tienen ellos adentro", que no logran descifrar cómo avanzar en la gestión del Estado y que el rol del partido amarillo es el de apoyar al Gobierno en las cuestiones que considere correctas y remarcar lo que ve como errores. "Los ejes serán parecidos a lo que dijo en el acto de La Boca, pero con menor intensidad", agregó otro dirigente del macrismo que dialogó con el expresidente sobre su discurso.

Ordenar la tropa

La reunión de la Fundación Pensar, que comanda la diputada María Eugenia Vidal, le servirá a Macri para enviar un mensaje de orden a la tropa después de lo que sucedió en Diputados con el DNU de los fondos reservados de la SIDE y, sobre todo, en el Senado con la reforma previsional.

A su entorno, Macri le admite que no tiene tanta injerencia en la cámara alta. Incluso en el macrismo existen críticas hacia el jefe de bloque, Luis Juez, a quien acusan de ser más cercano a LLA.

macri vidal.png

La dificultad de poder explicar la postura del PRO en ambas cámaras con respecto a la ley de movilidad jubilatoria es un tema central en la agenda de Macri. El expresidente tuvo un enfrentamiento público con el bloque en el Senado, en donde de las siete bancas tiene al menos 4 rebeldes. "(Cristian) Ritondo tiene un bloque más compacto", sostienen cerca del exmandatario.

El elogio a Ritondo esconde, también, una cuestión aritmética que ronda la cabeza del expresidente. Las 37 bancas del PRO en la cámara baja tienen un peso especifico superior a las siete del Senado. Con la composición actual del Congreso, el macrismo es más determinante para la Casa Rosada en Diputados, donde puede ser la llave de varias negociaciones.

Guillermo Francos, el aliado menos pensado de Macri

En su disputa con Caputo y Karina Milei, el exmandatario encontró un aliado inesperado. Se trata del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que esta semana en su despacho reprocharon ser víctimas de operaciones que se rastrearon hasta el "entorno" presidencial el mismo al que apunta Macri. El funcionario nacional aprovechó el traspié oficialista en el Congreso para criticar, de forma sutil, al asesor todo terreno de Milei.

"Si el expresidente Macri dice que falta gestión o coordinación, puede ser que falte coordinación", admitió Francos en radio, para luego darle la razón al exmandatario en sus críticas. "A lo mejor en este trabajo de estos días no hemos estado demasiado coordinados o nos ha sido más dificultoso poder llegar a acuerdos como lo habíamos llegado en la Ley Bases", afirmó el jefe de Gabinete.

Ambas frases de Francos fueron celebradas en el PRO orgánico, donde hace meses acusan que la Casa Rosada prefiere culpar a su titular antes que admitir errores propios. Por eso en los chats de dirigentes amarillos comenzó a circular un video del expresidente de Independiente y ahora streamer Andrés Ducatenzeiler, en el que dice "el gran responsable de esto es Mauricio Macri" para hacer referencia al "Ah pero Macri" que revivió en el Gobierno.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/bancodevideo/status/1797789237351153896&partner=&hide_thread=false Duka y el gran responsable de esto es Mauricio Macri pic.twitter.com/s4LZiKOIt7 — videos para responder tweets @bancodevideo (@bancodevideo) June 4, 2024

El expresidente volvió a quejarse ante Milei de esas situaciones. No porque le molesten, sino porque considera que le juegan en contra al oficialismo. "No le sobre nada a ninguno. Y para muchos de nosotros (en relación al PRO), no es un plan de acción que le vaya mal al Gobierno", consideró un dirigente del macrismo que trabaja de forma estrecha con el expresidente.