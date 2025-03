Mauricio Macri predica en el desierto: pidió en Córdoba fortalecer al PRO para ayudar a Javier Milei

Reprochó en términos directos el juego electoral y solitario de Karina Milei . Siguió el pase de facturas con números concretos. Conto siete distritos en los que la tropa libertaria no cerró alianza con él .

“Hasta ahora hay siete distritos en los que se cerraron alianzas y no ha habido ningún acuerdo de La Libertad Avanza con el PRO. Ni siquiera nos llamaron una vez. El todo o nada se redujo a Buenos Aires, pero sólo hubo una reunión. Después, nada”, señaló.

La espina de Mauricio Macri

El desafío directo en su terruño, la Ciudad de Buenos Aires, es una espina que se le hunde en el dedo. Macri llegará debilitado si pierde y ante los ojos de todo un país.

Ceñir la discusión a los límites porteños para evitar la nacionalización terminó generando el efecto contrario. El triángulo de hierro de la Casa Rosada tiró toda la carne al asador con Manuel Adorni para una pulseada por una banca de concejal. El circo romano llamará la atención nacional y Macri corre riesgo de mostrar las costillas flacas que poco pudo ocultar en Córdoba. ¿Será por el ayuno intermitente de 16 horas que hace por semana, según relató apenas subió al escenario de la Bolsa?

manuel tagle almuerzo bolsa de comercio marzo 2025.JPG Manuel Tagle apoyó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

El fundador del partido amarillo trató de despejar los tufillos de una traición. Se encargó de dejar en claro que hace tiempo no come milanesas con Milei y que parece lejana la fusión, no sólo por los antecedentes recientes en CABA y en otros distritos, sino porque “nunca existió el trabajo en equipo”.

Su concepto de la sinergia encontró el contraste en la visita previa de quien fuera su candidata a la presidencia en 2023.

La propuesta de Patricia Bullrih y la resistencia

Patricia Bullrich estuvo en Córdoba unas horas antes de su arribo. Habló de una fusión natural, a lo Karina Milei: cruces abnegados, sin chapa partidaria. La ministra de Seguridad estuvo rodeada para la misión, mientras se discutían las listas porteñas, por Gabriel Bornoroni, el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, y por su alfil, Laura Rodríguez Machado, que con su presencia en la Bolsa evitó que se cargara la cuenta del vacío a la ministra libertaria.

El estacionero no estuvo este viernes en la mesa principal de la Bolsa de Comercio. Eligió ausentarse, pese a que fue invitado. Letra P pudo saber que el diputado eligió cumplir con sus compromisos partidarios en el departamento Ischilín, en el marco de las giras de armado territorial del LLA de Córdoba.

andrés fassi bullrich rivero machado bornoroni.jpg Patricia Bullrich habló de una fusión natural con LLA de Javier Milei.

Tampoco estuvo Luis Juez, por razones obvias. La salida de la presidencia del bloque PRO en el Senado y su cruce a LLA marcaron la ruptura. Tampoco Rodrigo de Loredo, el diputado que quiere repetir en el marco de un acuerdo general con Milei. El radical está de viaje y su ausencia fue anticipada.

Sin embargo, estas sillas vacías de primera línea contribuyeron a exacerbar la soledad de un expresidente que teme que se cumpla la profecía de extinción de quien fuera su gurú, Jaime Durán Barba.

El pedido a la dirigencia del PRO desde Córdoba

Macri eligió despegarse de los desaguisados de las listas que se vienen y dejó claro que buscará retomar el diálogo con el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, con quien no habla desde hace tiempo.

Pidió a la dirigencia terminar con los egos y condenó a las figuras del partido que saltaron del barco. No sembró incentivos en una provincia que observa cómo una caída porteña puede derramar hacia abajo en distritos donde el asunto está todavía más complicado. En La Calera, en la previa a la Bolsa, ordenó a su dirigencia a mantener al partido a flote y la empoderó en la toma de decisiones. El intendentismo y la concejala en uso de licencia Soher El Sukaria serán las referencias que, en adelante, deberán reportarse al nuevo interventor Henry Blas Leys, un histórico del riñón de la primera diputada musulmana.

“Son los dirigentes del PRO de Córdoba los que me tienen que proponer un candidato”, dijo públicamente y ante la consulta de este medio volvió a patearle la pelota a una dirigencia dividida y diezmada entre los cruces a LLA y al Partido Cordobés de Martín Llaryora. “Tengo una buena relación con el señor De Loredo, pero va a depender de los dirigentes locales del PRO”, dijo sobre la posibilidad de reflotar la alianza con la UCR si se cae un acuerdo con LLA.

macri en la calera cordoba pro.jpg Mauricio Macri se reunió en La Calera con la dirigencia del PRO de Córdoba.

Macri cree que es “medio difícil” un acuerdo con el presidente en este distrito. “Milei planteó un acuerdo de todo o nada y después se retrotrajo para decir que quiere un acuerdo en Buenos Aires”, insistió.

Regresó a Buenos Aires a bordo de un avión privado Lear60, patente LVGQR. Lo hizo como se fue: cumpliendo con el Círculo Rojo, pero tomando lista para saber con quiénes cuenta y con quiénes no en el primer distrito más importante del interior del país.

Esta vez, le sobraron los dedos de las manos.