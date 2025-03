Ramiro Marra: "Estoy para ganarle al kirchnerismo, no para competir con LLA"

Live Blog Post

Marra: "Estoy para ganarle al kirchnerismo, no para competir con LLA"

El legislador porteño y candidato por la UCeDé, Ramiro Marra, remarcó en el canal de streaming Infobae en vivo que está "para ganarle al kirchnerismo, no para competir con La Libertad Avanza" ya que fundó el partido y tiene allí "muchos amigos".

“No encontré algo en contra mío de (la presidenta de LLA) Karina Milei, yo me enteré (de la expulsión) por un tuit y no quiero entrar en un conflicto. No gana el que sale primero, sino las ideas; hay que ver cuántos votos sacamos los que defienden las ideas liberales”, concluyó en relación a la candidatura del vocero presidencial, Manuel Adorni.