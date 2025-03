Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri y octubre: tres elementos para explicar la no candidatura de Lousteau

También hay explicaciones no oficiales. Una indica que la aparición de Horacio Rodríguez Larreta alteró los planes del radicalismo, que apostaba a un acuerdo con el exjefe de Gobierno porteño, con quien comparte una porción del electorado que en algún momento fue parte de Juntos por el Cambio. Lousteau estaría ubicado en el margen izquierdo de ese territorio estrecho.

La Ciudad es un CAOS, el gran corte de luz que afecta a los semáforos y al funcionamiento en general detonó el tránsito y @jorgemacri no pone 1 agente de tránsito que pueda ordenar la calle. 9 de julio y Corrientes: vergonzoso. @gcba no queremos acostumbrarnos a vivir mal

Lousteau y Larreta sellaron un acuerdo en aquella rueda electoral. El exjefe de Gobierno porteño intentó entronizar al senador como su sucesor, pero no lo logró. Mauricio Macri pudo más e impuso a su primo. El radical también jugó a favor del excandidato presidencial en la interna de JxC, pero el actual titular del PRO inclinó la balanza en favor de Patricia Bullrich.

El diálogo entre ambos siguió en 2024, con la perspectiva de avanzar en un armado conjunto de una mesa de diálogo que también incluye a Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, entre otros. Por eso, todos se sorprendieron cuando Larreta avisó que competiría por su cuenta en las elecciones locales de este año.

El encargado de pasar el primer mensaje fue su hermano, Augusto Rodríguez Larreta. Dijo que el exjefe de Gobierno había decidido no hacer más acuerdos de cúpulas –de casta– y presentaría una boleta propia que reflejaría el larretismo puro. Después llegó el anuncio oficial, que molestó a varios.

Lousteau Larreta Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta fueron socios políticos en la interna de JxC, en 2023.

¿Un acuerdo con Jorge Macri?

“Es difícil entender por qué Lousteau no va a ser candidato a legislador ni yo tampoco. Candidatos competitivos a alguna gente no le sirven. La presión es para que no sea candidato”, soltó el miércoles el diputado Martín Tetaz en diálogo con el periodista Ramón Indart.

Aunque no lo dijo de manera explícita, Tetaz deslizaba, así, la existencia de un supuesto acuerdo de un sector del radicalismo porteño –referenciado en Daniel Angelici- con Jorge Macri que implicaría el armado de una lista poco competitiva de parte de la UCR para causarle el menor daño posible al PRO al mismo tiempo que le resta votos más progresistas a Rodríguez Larreta o al candidato de la alianza peronista, Leandro Santoro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rindart/status/1904823014484525411&partner=&hide_thread=false Tetaz cuenta que hay un acuerdo de un sector radical (interpreto Angelici) con el oficialismo para poner funcionarios y candidatos en ambas listas (UCR y PRO) a cambio de ir a menos. pic.twitter.com/uVSAi3XMV1 — Ramón Indart (@rindart) March 26, 2025

El pacto incluiría, según Tetaz, la entrega de espacios de poder al radicalismo de la Ciudad, como el nombramiento de Leandro Halperín –uno de los especialistas más serios en la materia- en la Subsecretaría de Política Criminal y Asunto Penitenciarios. “Son elucubraciones”, dicen en el entorno de Lousteau, donde niegan la existencia de cualquier trato y prometen que la campaña que encabezará Levy tendrá el tono crítico de la gestión macrista que el presidente de la UCR tuvo en 2015 y en 2023, cuando intentó quedarse con la Jefatura de Gobierno.

Con la mirada puesta en las elecciones de octubre

Así como el PRO y La Libertad Avanza protagonizarán una pelea encarnizada en la Ciudad en las elecciones del 18 de mayo, todavía existen chances de que lleguen a un entendimiento para los comicios nacionales, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad. Lousteau está convencido de que será así.

Por eso, una vez pasada la página local, el senador se dedicará de lleno al armado nacional, en diálogo con los dirigentes que impulsaban el acuerdo con Rodríguez Larreta. Las conversaciones con el exjefe de Gobierno también podrían reeditarse en esa instancia para la lista de diputados nacionales y de senadores por la Ciudad. Lousteau termina su mandato en la cámara alta este año.