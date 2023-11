Mucho se ha especulado sobre las intenciones de Macri al colonizar, del modo en que lo está haciendo, La Libertad Avanza (LLA). Una pregunta que todavía no encuentra respuesta es por qué optó por un modus operandi de ruptura , no solo de Juntos por el Cambio sino del propio PRO, cuando el acuerdo de las partes era estar en desacuerdo para, tras el pase de magia de la neutralidad, liberar a sus referentes para que apoyaran a Milei o a Sergio Massa . Ante la falta de respuestas, cabe basar el análisis en el efecto concreto de lo actuado: Macri quiso fracturar Juntos y su propio partido para deshacerse de palomas molestas .

Es por eso que la colonización de LLA implica, aunque se hable de un "apoyo incondicional" y generoso, un pliego de requerimientos que no apunta al fondo ideológico del paleolibertarismo, a fin de adecentarlo como una derecha conservadora que juegue dentro del sistema, sino a hacer de ese paquete uno más presentable o –como se prefiera– menos impresentable. De hecho, hace pocos días calificó a aquel partido de "agrupación no madura y fácilmente infiltrable". ¿Confesión de parte?

Para rearmar lo que había tenido, el PP se valió tanto de sus referentes centristas como de los más radicalizados. Entre los primeros se ha destacado el líder gallego y último candidato a presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo; entre los segundos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

1366-1488024633170225003.jpg

Como referencias de la derecha dura argentina, por caso Patricia Bullrich, Díaz Ayuso alzó la voz contra los confinamientos en la pandemia, además de abrazar muchas de las causas de Vox, proceso que contribuyó a erosionar el "cerco sanitario" que la política española había generado en torno a esa agrupación extremista.

Es más, antes de los comicios del 23 julio, el líder de Vox, Santiago Abascal, prefería a Núñez Feijóo como candidato popular y no a Díaz Ayuso por temer que la segunda diluyera su caudal electoral. El postulante, finalmente, fue el primero, pero eso no impidió que, bajo su conducción, el PP virara a la derecha, rompiera el "cerco sanitario" cerrando pactos de gobierno en comunidades autónomas, asumiera varias de las ideas de Vox y creciera electoralmente a expensas de este.

El 23J supuso la desaparición total de Ciudadanos y un achicamiento de Vox, todo a favor de un PP que se tragó parte importante lo que iba del centroderecha a la derecha.

Captura de pantalla 2023-11-03 a la(s) 15.50.21.png

Fuente: El País.

Roto el tabú del cogobierno y para lograr esa deshidratación, el expresidente de la Xunta de Galicia asumió buena parte del programa que Vox presentó en las últimas elecciones, según dijo la portavoz de este partido en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán. Entre esas propuestas, se destacan "el silencio administrativo (N. Del R.: aval para que la ciudadanía avance con trámites que las autoridades no responden), derogar tres normas por cada una que se emite, desterrar el adoctrinamiento en los colegios, acabar con el alarmismo climático y la dictadura de los extremistas en esta cuestión (y) la lucha contra la ocupación" de viviendas.

Pese a esos y otros compromisos, en el Congreso los números no le dieron a Núñez Feijóo y el socialista Pedro Sánchez parecía, al cierre de esta nota, más cerca de lograr una reelección con fórceps gracias al respaldo del nacionalismo catalán y de la promesa de una amnistía para quienes promovieron el proceso independentista de 2017.

Cabe recordar que Vox, que aboga por el centralismo de Madrid y rechaza ese olvido legal, es el alma mater de un texto fundacional de la ultraderecha iberoamericana, la Carta de Madrid, que ha sido firmada por Milei.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJMilei%2Fstatus%2F1612412441232834563%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Aquí les paso la declaración del @Foro_MAD recordándoles que a su vez soy firmante de Carta de Madrid. Así de paso pueden saber por donde pasa mi posición sin tener que inventar en línea con los que miserablemente intentan operar con estos episodios. https://t.co/f66FURaKU2 — Javier Milei (@JMilei) January 9, 2023

El problema del proyecto "Juntos por la Libertad" es que comienza en medio de una campaña electoral en la que, con Bullrich, el macrismo sufrió una debacle, lo mismo que un programa que, como lamentó Jaime Durán Barba, solo prometió ajuste, dolor y antikirchnerismo. Ese combo valió, al final, menos de un cuarto de los votos.

El programa fallido se muda ahora a la tienda de LLA, colonizando a esa agrupación en medio de las ruidosas quejas de los compañeros y las compañeras de ruta originales de Milei, que sienten que el proyecto pierde su alma anticasta.

Ese artificio no implica solamente un cambio de piel, sino uno de voceros. Salieron las estrellas responsables de los dislates más recientes –los dos Alberto Benegas Lynch, Lilia Lemoine, Ramiro Marra...– y entraron figuras más racionales como Guillermo Francos y Diana Mondino. Por el PRO halcón, Macri y Bullrich.

El problema es que las nuevas voces no están a la altura del desafío.

Francos habla de Milei como si fuera una suerte de Konrad Adenauer, solo que más chistoso. Mondino reinstaló gaffes como "la idea fantástica del mercado de órganos" y el viernes comparó el matrimonio igualitario con la libertad que tiene la gente de no bañarse y llenarse de piojos, so riesgo de que "haya alguien a quien no le guste que tengas piojos". Ante esa posibilidad, advirtió que no hay margen para el pataleo. "No te quejes", pidió, a nada de justificar la discriminación, el bullying y otras formas de la intolerancia.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAgenciaTelam%2Fstatus%2F1720519966183846123%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Diana Mondino va por más: comparó el matrimonio igualitario con tener piojoshttps://t.co/ZAbT9KrMws pic.twitter.com/IE8KMV9Qeh — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 3, 2023

Mientras, Milei lee lo que le dan, no se sabe si Macri es un salvavidas de corcho o de plomo y Bullrich se despachó, en fila, con una queja contra la leche caliente de las vacas y con un deseo de que "estalle todo antes del 19".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsomoscorta%2Fstatus%2F1719737994138071345%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false "Me duele que no se vote la corrupción"



Patricia Bullrich aclaró que "hay corrupción y un voto en contra de eso" y exigió trabajar "fuertemente sobre los valores que priman" en la sociedad: "La gente se quema con leche, ve una vaca y no llora".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/TRufwItyxM — Corta (@somoscorta) November 1, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsomoscorta%2Fstatus%2F1719142152914043169%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false "Argentina explota el día 19, ojalá explote antes"



Patricia Bullrich aseguró que Sergio Massa "solo quiere ganar las elecciones" para después "llevar el país a un 85% de pobreza". https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/6vhH3bbB3x — Corta (@somoscorta) October 31, 2023

Todo eso no obsta –dadas como están de rotas las relaciones entre lo que la dirigencia dice y lo que una parte de la sociedad escucha– para que el 19N termine en victoria o en derrota.

Si ocurriera lo primero, una derecha nueva radical y libre de la UCR y el carrioísmo se instalaría en la Casa Rosada, reconfiguraría el Congreso y realinearía a gobiernos provinciales y municipales de todo el país. Milei al gobierno, Macri al poder sería la fórmula, que, dada su endeblez, llevaría a observar la línea de sucesión compuesta por la apologista de la dictadura Victoria Villarruel y, más abajo, probablemente conversos del PRO.

Ahora bien, si les tocara derrota, ¿qué sería del proyecto de una ultraderecha con globos de colores?

Una parte crucial de esa respuesta radicaría en lo que vaya a ocurrir con la economía, con la inflación, con la pobreza y con el sentimiento de desorden, decadencia y falta de oportunidades que ha amamantado largamente al cachorro ultra.

La responsabilidad de la dirigencia democrática es enorme. Se verá si está a la altura.