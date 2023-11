Las encuestas van y vienen entre Sergio Massa y Javier Milei , pero la colonización llevada a cabo por Mauricio Macri de un espacio ampliado de ultraderecha sigue generando un ruido de consecuencias fuertes. Ante esto, llamó la atención una serie de movimientos defensivos dentro de La Libertad Avanza (LLA), a la que no es ajeno el propio presidenciable, y que pone en primer plano una pregunta crucial: ¿en qué ha quedado su propuesta original, previa al "pacto de Acassuso"?

"No estoy diciendo que suceda; solo advierto que no se tenga la absurda pretensión por parte de los de siempre de domarlo a Javier Milei para que retroceda en sus extraordinarias propuestas , que precisamente son las que lo catapultaron y las que pondrán a nuestro país de pie", advirtió Alberto Benegas Lynch hijo, conocido como el "máximo prócer de las ideas de la libertad".

Además, desmintió en declaraciones al paso a su eventual canciller Diana Mondino al afirmar que "el mercado de órganos" no está en su agenda. Nos la perdemos: la también diputada electa había reflotado esa idea como algo "fantástico".

Sin embargo, no todas pueden ser concesiones. El candidato se enfrenta a su propia versión del síndrome de la manta corta: ¿cuál sería su atractivo electoral si pasara a ser un político entre otros, uno más que busca el centro ideológico, como si fuera un Horacio Rodríguez Larreta pero carente de convicción?

Así, le dio con el abanico a la vieja llama al ratificar su idea de terminar con la obra pública a cargo del Estado y prometiendo reemplazarla por el "modelo chileno". Además, urgido por los suyos, se les plantó a los halcones del PRO: "No se negocia ninguno de los puntos de mi política económica".

"La eliminación del Banco Central es una política de Estado que no se negocia bajo ningún punto de vista", abundó, no sin aclarar que, pese a las diferencias con Macri y Bullrich, "tenemos un 90% de coincidencias".

¿Cómo se mide eso? ¿Tomando los ítems de los respectivos programas y sacando porcentajes o, mejor, comparando las propuestas en función de lo que es central o accesorio?

La clausura de la autoridad monetaria –plan que avanza bajo la dirección de Emilio Ocampo– y la dolarización de la economía pueden ser "solamente" dos elementos de discrepancia entre estos curiosos aliados, pero son tan importantes que difícilmente quepa reducirlos a un mero 10%.

La incertidumbre avanza.

Un Congreso de retazos

Mauricio Cantando cuenta con su habitual agudeza en Letra P el color de la Asamblea Legislativa en la que, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se oficializaron los resultados del 22-O y las candidaturas de Milei y de Massa para el ballotage del domingo 19.

"Desde el palco, Massa se relamió con la exhibición de la interna de Juntos por el Cambio, que había empezado más temprano, en la sesión de las 12 horas para aceptar renuncias de diputados y diputadas y tomar juramentos de sus reemplazos. Duró solo diez minutos y las bancas ocupadas por la UCR se llenaron de pancartas en conmemoración de los 40 años de la victoria de Raúl Alfonsín, una figura denostada por Milei", dice el colega.

"El cotillón radical quedó intacto para la asamblea y fue una forma de diferenciarse del PRO, que tiene la mayoría de los integrantes de la Cámara baja aliados al libertario en el ballotage. Hubo otro momento de grieta en JxC: cuando la senadora Lucía Corpacci dijo los resultados de la fórmula Milei-Victoria Villarruel, hubo muy pocos aplausos, en contraste con la algarabía que se desató cuando se mencionó a Massa", añadió. Es bello el periodismo que sabe observar, contar y analizar.

En medio de rupturas, salidas, alianzas y disconformidades sonoras, la conformación del próximo Congreso resulta un albur que sólo terminará de desvelarse cuando el resultado del segundo turno dé a luz un gobierno y un nuevo eje ordenador de vencedores y vencidos abra el libro de pases definitivo.

Días de esfuerzos y números

Massa ya tiene cronograma de campaña hasta el cierre de la misma, según cuenta en detalle Macarena Ramírez en Letra P. Milei, en tanto, busca rumbo y no deja de comprar y difundir fake news. La última, ayer, fue el presunto apoyo a su candidatura de Juan Schiaretti, uno que, desde ya, nunca existió.

Hablando de fake news no se pueden dejar de mencionar los datos del escrutinio definitivo, que –obvio– dieron por tierra con los alegatos de fraude rebuznados incluso por periodistas que deberían saber de qué hablan o, en su defecto, preguntar antes de abrir la boca.

Los números prácticamente no registraron diferencias con los del escrutinio provisorio, lo que confirmó que el sistema electoral es una de las cosas que funcionan muy bien en un país en el que otras tantas andan mal.

La mala fe expuesta por tantos en los últimos días no fue más que una mala copia de los argumentos con los que Donald Trump y Jair Bolsonaro incendiaron a Estados Unidos y Brasil, maldades que, cabe recordar, costaron vidas. En ese sentido, cabe reconocerle a Milei que, más allá de alguna alusión a sus problemas para fiscalizar, evitó en general subirse a esa ola, llegando a reconocer que "si no gano es porque no soy un buen candidato".

Ojalá que quienes tratan de escribirle nuevos libretos no lo convenzan de envenenar el 19N.