Mauricio Macri, Alberto Fernández, Javier Milei y la transversalidad de la pesada herencia

"La cifra de desempleo es una mala noticia. Hace más de una década que no se crea empleo privado. La informalidad es brutal, los salarios son miserables y la política no ayuda. Estamos trabajando para atacar el nivel salarial (NdR: a confesión de parte...) y la informalidad. Estamos haciendo todo lo posible para que el desempleo no suba”, señaló este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, y completó: “Es parte del costo que nos han dejado en las últimas décadas los gobiernos populistas, que destrozaron al trabajador”.