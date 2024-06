Confesó Fernando Sabag Montiel: "Yo quería matar a CFK y Brenda Uliarte quería que muriera"

Live Blog Post

Sabag Montiel: "Yo quería matar a CFK y Brenda Uliarte quería que muriera"

En el inicio del juicio oral por el intento de magnicidio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, uno de los acusados y protagonista del hecho confesó que su intención de asesinarla y aclaró que su ex pareja, Brenda Uliarte, pretendía que eso ocurriera.

"Gatillé una vez, no dos veces como se dijo. Y no le volví a dar recarga al arma porque fui interceptado. No tuve momento de salida o escape del plan. La distancia fue prudencial para tener un marco de poder llegar. Estaba a 30 centímetros", expresó ante el Tribunal Oral Federal N°6.