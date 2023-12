Live Blog Post

El vocero de Milei pateó para este martes, sin horario, el anuncio de las medidas de Caputo

El vocero presidencial, Manuel Adorni, consignó en la conferencia de prensa que brindaba en la Casa Rosada, que el ministro de Economía, Toto Caputo, hará este martes los primeros anuncios en materia económica.

"Los desafíos económicos son enormes(...) Argentina vive en un estado de emergencia, el tema de la inflación es el tema central que le preocupa a la gente. Las definiciones económicas estarán a cargo de Caputo y veremos si entiende que efectivamente se incluya en este primer paquete de medidas el tema impositivo o no", agregó.

Asimismo, el funcionario reconoció que "se vienen tiempos de cambio que serán complejos", pero apostó por el inicio de una Argentina "distinta" y "del mérito".

Adorni también afirmó que el flamante mandatario Javier Milei tiene la decisión de "poner en valor" al empleado público, al destacar que "la gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, necesaria y muchas veces ha sido dejada de lado".

Ratificó la postura de ajuste de gastos que impulsa Milei: "Se terminó lo de gastar más de lo que se tiene. 'No hay plata' no es una frase hecha, se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y la lógica que tenemos todos en nuestra economía personal, que es no gastar más de lo que tenemos".

"La decisión del Presidente es que este sea el inicio de una Argentina distinta. Donde no tengamos que sufrir ni la indigencia, ni la pobreza, ni los salarios básicos", apuntó.