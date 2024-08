Martín Menem logró posponer la reunión de comisión para investigar la visita a Alfredo Astiz

La legisladora lo ayudó a estirar el tiempo para iniciar el debate sobre el tour a Ezeiza, que era el objetivo del presidente de la cámara baja. No fue casual que haya sido citada para el jueves y no para el martes, antes de la sesión.

El riojano no tiene otra estrategia que la dilación, según explican en su entorno, porque las encuestas que le llegan marcan que la sociedad no está muy interesada en el tema. Menos lo estará si aparecen otros asuntos en la agenda pública.

Aun así, la tensión en el bloque oficialista se sintió en la reunión del martes, cuando Bonacci anunció que este jueves contaría detalles de la visita en la comisión. Le avisaron que probablemente no se haría, pero aclaró que estaría igual. Nadie prometió acompañarla.

"¿Nadie va a decir nada? Son unos cagones", increpó la rosarina a Beltrán Benedit. Esta, junto con Guillermo Montenegro, fueron organizadores de la comitiva que también integraron Arrieta, Alinda Ferreyra y María Fernanda Araujo. Montenegro la acusó de filtrar las fotos de la visita, con Astiz escondido. La diputada no se la dejó pasar: "Cuando Victoria Villarruel te echó del Senado me llamaste para integrarte al bloque", le recordó. Ese fue el clima.

Silencio oficialista

En la sesión no hubo voces libertarias para defender la visita a Ezeiza, mientras se repetían las cuestiones de privilegio contra ellos. Menem logró que fueran intercaladas y no se votaran: se enviaron a la comisión de Asuntos Constitucionales, donde serán cajoneadas por el oficialista Nicolás Mayoraz.

Benedit fue el que peor la pasó: su coterráneo Tomás Ledesma, de Unión por la Patria (UP), le recordó al expresidente de la Sociedad Rural que uno de sus compañeros de curso, Eduardo “Mencho” Germano, fue detenido y desaparecido por la última dictadura.

Montenegro casi no fue nombrado y tampoco abrió la boca. No tiene previsto ir a la reunión de Peticiones, en la que se pondrán en tratamiento los proyectos para abrir una investigación al sexteto libertario. No fue posible votarla en la sesión, porque no prosperó una moción de orden pedida por Germán Martínez (UP) y Nicolás del Caño (FIT).

Debía repetirse al final de la sesión, pero se levantó antes de tiempo por falta de cuórum. No llegaron a debatirse los proyectos sobre Venezuela, pedidos por el PRO. La moción para adelantar el debate fue votada por Bonacci, quien considera que una investigación la favorece a ella y a Arrieta, porque no podrían ser acusadas de promover un careo con represores.

En UP quieren apuntar contra Benedit y Montenegro, quienes por ahora prefieren el silencio. Saben que podrían tener muchos alegatos dentro del palacio.