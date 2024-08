Visita a Astiz: Martín Menem busca frizar el debate; la libertaria Bonacci empuja que se investigue

Fue lo que intentaron proponer, al inicio de la sesión, Nicolás del Caño (FIT) y Gisella Marziotta (UP). El diputado quiso pedir una moción de orden para que sea votada por mayoría simple, pero Martín Menem no aceptó el planteo. Igual el oficialismo hubiera triunfado, porque los dialoguistas no querían complicar el inicio de la sesión y votaron en contra.

Justamente, la diputada quiere que se conforme una comisión para investigar esa conducta y, en tal caso, evaluar si existen sanciones. "Yo no tengo nada que ocultar, por lo tanto siempre dije que iba a votar la positivo. Marzziota utilizó la palabra expulsión, pero las sanciones pueden ser varias", explicó su voto a Letra P.

El martes, Bonacci anunció ante sus pares que este jueves asistirá a la reunión de la comisión de Peticiones a exponer su verdad sobre la visita a Astiz. También estará la mendocina Lourdes Arrieta, otra de las que fue y después se arrepintió.

Ambas aseguran que en Ezeiza el diputado libertario Beltrán Benedit, organizador de la visita, recibió un sobre papel madera del represor Raúl Guglielminetti que contenía un borrador de proyecto de ley en el Congreso para liberar a represores de más de 70 años.

El resto de la comitiva libertaria no quiere dar la cara. Estuvieron en Ezeiza, además, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Guillermo Montenegro, mencionado como otro de los organizadores del evento y promotor de la idea de indultar a Astiz.

Te banqué cuando te dejó Villarruel

Durante la reunión de bloque del martes, sólo la libertaria Nadia Márquez anunció que estará en el debate en comisión y sólo porque forma parte. "El resto no va a ir ¡Al final son todos unos cagones!", gritó Bonacci, ante el silencio de sus pares. Su reacción provocó un cruce con Montenegro, quien la acusó de filtrar las fotos en el penal de los otros cinco miembros del contingente con los represores. La rosarina no está, porque no quiso aparecer. El otro dato es que Astiz aparece, en el fondo y casi tapado, pese a que la versión que tenían en el bloque era que no estaba en las imágenes.

Montenegro pagó el costo interno, debido a que tenía previsto hacer un comunicado y las autoridades de la bancada entendían que las imágenes habían omitido al represor más famoso que estaba en el penal. La gacetilla nunca se difundió, pero la foto se filtró con la media sonrisa de Astiz.

En la reunión de bloque se sacaron varios trapitos al sol. Bonacci le dijo a Montenegro que era un mal compañero y le recordó que cuando se peleó con Victoria Villarruel -de quien era socio político hasta febrero- el diputado la llamó para pedirle ser compinches en la bancada. La tropa libertaria miró sorprendida. Menem no quiere que el debate se repita el jueves en comisión. Tratará de impedirlo.