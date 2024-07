La trastienda del viaje de la comitiva de La Libertad Avanza a Ezeiza para visitar a Alfredo Astiz y otros genocidas

En el bloque LLA aseguran que, además de Beltrán, Montenegro y Ferrerya sabían que se encontrarían con Astiz. "Ellos contaron al visita como si fuera un cumpleaños", relató a Letra P una diputada libertaria.

Montenegro fue hasta comienzos de año el socio político de Villarruel, quien tiene un recorrido como activista crítica de los juicios de lesa humanidad, que inició con la Asociación Argentinos por la Memoria Completa. Ferreyra accedió a su banca por las renuncias de Diana Mondino y Sandra Pettovello. Se la vincula con lo más rancio de los servicios de inteligencia, cercanos al ámbito castrense.

El resto de los libertarios que subieron a la combi no tenían claro a quiénes iban a ver y lo supieron recién cuando algunos asesores con los que viajaban leyeron en voz alta los nombres de los represores que los esperaban en el penal. Arrieta, de 31 años y recordada por haber ido a una comisión con un patito en la cabeza, no se mostró muy preocupada por ver a Astiz. "Para ella, todos los militares son iguales", cuentan sus pares. Araujo, también porteña, es cercana al excombatiente Juan José Gómez Centurión. La causa Malvinas la moviliza.

#LaCastaNeolibertaria Fan de Cristo, del animé y ahora de Milei: quién es la diputada del patito en la cabeza



Además de Astiz, aguardaban a la comitiva libertaria en sus celdas Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, Honorio Carlos Martínez Ruiz, Agustín Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario "El Cura" Marcote, Miguel Ángel Britos y Adolfo Donda, detenido por la apropiación de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda.

Pero ningún apellido hizo tanto ruido público como Astiz. Hay versiones de que otros integrantes del bloque que, al aducir que viajaron engañados, se cruzaron fuerte con Benedit y no ingresaron al penal o se quedaron a un costado sin participar de las conversaciones.

Fuentes de LLA contaron que el represor estaba exultante. "Se definía como un defensor de la Patria que estaba siendo reivindicado", contaron.

El comunicado que no fue

Benedit se comprometió en la combi a hacer un comunicado para anunciar la visita, pero el texto nunca vio la luz. La demora se explicaría ante la resistencia de algunos visitantes a dar la cara y el riesgo de provocar un cimbronazo interno si alguno lo cruzaba.

La visita empezó a trascender en círculos castrenses, desde donde llamaban a los libertarios que fueron a Ezeiza para felicitarlos. Este miércoles, el sitio La Política Online confirmó la visita legislativa a las celdas de los represores, con el entrerriano como coordinador.

Molesto con la información, Benedit escribió un largo descargo en el grupo de Whatsapp, en el que ratificó el viaje al penal, el rol de Astiz y hasta la última dictadura, que definió como gobierno constitucional que "libró batallas" contra "la subversión marxista".

"Los fallos violan leyes y tratados. Hay terroristas presos: no. Hay héroes de Malvinas: sí", escribió el entrerriano, quien desafió a sus pares a que consulten la opinión de Milei. "Las Fuerzas Armadas vencieron al terrorismo marxista con las armas: sí. El Presidente combate en la política esta ideología: sí", afirmó.

Benedit anticipó que denunciará ante el Consejo de la Magistratura a los jueces que encarcelaron a los represores. Nadie le contestó en chat grupal, aunque en off the record abundaron las críticas. "Ésto ya se juzgó en Argentina y en Francia. No podemos volver para atrás", dijo a Letra P un diputado libertario, en alusión al proceso que se llevó a cabo en el país galo por la desaparición de dos monjas. No faltará un reclamo bilateral.