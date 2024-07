Visita a Astiz: La Libertad Avanza no tomará medidas y la UCR avalará una sanción

La visita de cinco integrantes de La Libertad Avanza de la Cámara de Diputados al penal de Ezeiza para entrevistarse con represores, entre ellos Alfredo Astiz , animó las reuniones de bloque. Mientras que la bancada de Javier Milei definió no tomar medidas, la UCR repudió el hecho y consideró que corresponde una sanción.

En el salón blanco del palacio, el bloque LLA tuvo su primer encuentro luego del receso invernal y el quinteto que estuvo en Ezeiza fue el más esperado. No estuvo la rosarina Rocío Bonacci , quien viajó al penal pero se apartó cuando supo que allí se entrevistarían con represores. Participó del encuentro Beltrán Benedit , el diputado que organizó la excursión, pero no abrió la boca. El encargado de explicar lo sucedido fue el diputado Guillermo Montenegro , exsocio político de Victoria Villarruel .

Montenegro fue el primero en llegar al salón blanco y ni bien comenzó la reunión pidió la palabra para dar explicaciones. Con su actitud, confirmó que la visita a Ezeiza fue planeada por él y Benedit, como sospecha Unión por la Patria. Pero el bonaerense se cuidó de no mencionar a Astiz.

"Fue una visita al penal. No a una persona en particular", explicó Montenegro. Para evadirse, describió las condiciones de las cárceles federales. Fue una clara estrategia para justificar las recorridas por las celdas para entrevistarse con quien sea.

Nadie le hizo preguntas y rápidamente se pasó a otro tema. "La verdad, fingimos demencia y seguimos para adelante", confesó, ante Letra P, uno de los diputados libertarios que estaba molesto por la excursión de sus pares. La mayor bronca es con Benedit, quien engañó al bloque cuando anunció que se trataba sólo de una visita humanitaria. Nadie se lo recriminó.

Tampoco abrieron la boca quienes completaron el tour a la celda de Astiz: Lourdes Arrieta, Alida Ferreya y María Fernanda Araujo. El jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, no consideró que se debieran tomar medidas, una postura que compartió con Martín Menem, quien aclaró que la visita a Ezeiza no representa al bloque. Milei tampoco la avaló. "Yo no hubiera ido", había dicho en una entrevista.

Venezuela, la salida

La Libertad Avanza buscará en la sesión del martes desviar el tema Astiz con proyectos de declaraciones para repudiar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras las polémicas elecciones del pasado domingo. La diputada salteña Emilia Orozco intentará debatir su proyecto este miércoles, en una reunión de la comisión de relaciones exteriores.

Su compañera Lilia Lemoine prepara toda su artillería: supo que uno de los proveedores del servicio informático que usó Maduro fue la empresa ExClé Argentina, que es proveedora de Anses y recién este lunes se le cortó el contrato. Prometió investigarlo. El resto de la oposición dialoguista avalará este repudio, mientras que Unión por la Patria no tiene posición tomada.

El bloque conducido por Germán Martínez estudia varias alternativas para embarrar la cancha. Una es convocar a sesión el martes para tratar el proyecto sobre la visita a Ezeiza, para dejar la del miércoles reservada a los proyectos que pide debatir LLA y, en tal caso, Venezuela.